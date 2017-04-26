Сезонное обострение

- Зимой плохо чистили крышу, а в марте она начала протекать. В результате на потолке образовались водяные разводы, обои отклеились. В конце месяца рабочие все-таки пришли сбрасывать снег и глыбы льда. Но при этом разбили стекла на лоджии, - пожаловался в редакцию наш читатель Виктор Михайлов.
На протяжении двух недель пенсионер ходил в домоуправление и просил вставить новые стекла. Но каждый раз слышал: «Придем завтра». А ведь квартплату он платит регулярно. Так почему же перед ним обязательства не исполняются? Мы решили разобраться.
Выехали к нему домой по адресу: Зорге, 14 и убедились: действительно, на потолке в обеих комнатах образовались разводы, в спальне начали отходить обои. А на балконе несколько стекол отсутствовали, на некоторых «красовались» трещины.
- После того как вода начала сочиться прямо над люстрой, сидел без света. Просто боялся включать электричество. Скоро начнется дачный сезон, не знаю как уеду, ведь как только пойдет дождь, ситуация повторится, - поделился опасениями хозяин.
И хотя каждый раз делать ремонт пенсионеру не под силу, он просил заменить только стекла.
Мы отправились в ЖЭУ-38, где буквально в дверях застали спешившего на совещание директора Рамиля Гайсина.
- Работаю здесь всего вторую неделю. Он приходил, но про стекла ничего не говорил, просил только очистить крышу. Мы это сделали, - ответил он нам.
Рамиль Рауфович при нас позвонил мастеру и поручил сделать работу в этот же день, но тот пришел только на следующий.
В нашу редакцию поступило несколько жалоб о протекающих крышах. Жители верхних этажей понесли убытки, а раскошеливаться на внеплановый ремонт у большинства возможности нет. Если вы в их числе и хотите, чтобы ваше домоуправление возместило причиненный ущерб, то в первую очередь необходимо написать заявление в управляющую компанию или ТСЖ, где потребуйте прислать комиссию для составления и выдачи на руки акта осмотра квартиры. В нем должен быть прописан факт, что залило именно с крыши. Например, «протечка с кровли дома». Если откажутся это делать, передайте жалобу в Государственный комитет РБ по жилищному и строительному надзору. Пригласите независимого эксперта, который оценит масштаб проблемы и подсчитает убытки.
Как сообщили нам в одной из таких компаний, оценка ущерба в двухкомнатной квартире обойдется в 8-9 тысяч рублей. Но деньги потом будут взысканы с ответчиков в суде.
Если домоуправление согласно покрыть расходы без судебных разбирательств, то вы, конечно, можете согласиться. Только не ждите, что это произойдет быстро.
Мария АПКАРИМОВА.