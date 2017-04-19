Людьми движет не корысть
Защита законных прав и интересов несовершеннолетних, устройство сирот и детей, оставшихся без попечения взрослых, – этими и другими вопросами занимается Управление по опеке и попечительству администрации Уфы.
Мы адресуем вопросы читателей его начальнику Татьяне Квасниковой.
У всех на слуху история семьи из Калининграда, которая вернула семерых приемных детей. После переезда в Москву родители пытались добиться повышения размера пособий, так как в столице эта сумма значительно выше. Получается, что они с самого начала преследовали корыстные мотивы? А органы опеки допустили ошибку, отдав детей в эту семью?
Не зная всех нюансов истории, определить, кто виноват, невозможно. Могу сказать, как это делается у нас. С уфимцами, желающими взять ребенка, работают опытные психологи центра «Семья», они выясняют, что движет будущими родителями. Потенциальным усыновителям при принятии решения нельзя руководствоваться лишь эмоциями, чувством жалости или личными желаниями. Специалисты делают выводы, готовы ли родители к тем кризисам роста, которые их ожидают. Должна быть сформированная ответственность за маленького человека. Ее нужно осознать. Когда в обычной семье случаются трудности, в том числе и материальные, не хватает денег, разве в минуты отчаяния мы думаем: а не отказаться ли мне от ребенка, не сдать ли его в детский дом?
Да, но ведь приемная семья рассчитывает на помощь государства.
В каждом регионе существуют нормативы, предполагающие выплаты приемным семьям. В Уфе, например, пособие на ребенка меньше чем в том же Калининграде, однако количество детей, устроенных в семьи, с каждым годом увеличивается. Значит, людьми движут не корыстные мотивы. Помимо ежемесячного пособия существуют также определенные «натуральные» льготы, к примеру, компенсация расходов на коммунальные услуги, бесплатные лекарства детям до трех лет и т.д. Если в семье, помимо приемного ребенка, воспитываются и другие дети, а общее количество несовершеннолетних на содержании более двух, то такая семья приравнивается в правах к многодетной и имеет право на получение соответствующих видов поддержки. Поэтому нехватка денег – не повод отказываться от ребенка.
Если граждане, однажды возвратившие детей обратно, вдруг решат снова взять «правильных» дочку или сына? Могут они это сделать? Закон както ограничивает их действия?
В случае ненадлежащего исполнения обязанностей опекуна и возврата подопечного в учреждение опекун отстраняется от выполнения обязанностей. Отстранение влечет за собой ряд неблагоприятных последствий. Такие лица в дальнейшем не могут быть усыновителями, опекунами. Другое дело, когда они лишаются обязанностей в случае восстановления родителей подопечного в правах и возврата ребенка в кровную семью. Тогда в дальнейшем он вновь может быть назначен опекуном.
Можно ли снимать деньги со счета ребенка?
Да, в определенных случаях. Но для этого потребуется получить предварительное разрешение органа опеки и попечительства. Исключение составляют доходы на содержание несовершеннолетнего (например, алименты, пенсии, пособия и т.д.), если они перечисляются на номинальный счет ребенка, а также доходы, которыми несовершеннолетние вправе распоряжаться самостоятельно (заработок, стипендия, денежные средства, самостоятельно внесенные несовершеннолетним в качестве вклада в кредитную организацию). В остальных случаях для распоряжения данными средствами потребуется получить предварительное разрешение органа опеки и попечительства (например, если денежные средства были подарены ребенку кемто из родственников, перешли ему по наследству и т.д.).
Многих интересует, куда надо обращаться, если вы решили взять ребенка?
- Это зависит от формы устройства ребенка. При оформлении его под опеку (попечительство) необходимо обратиться в органы опеки по месту жительства. Например, если вы в Калининском районе, то, соответственно, в его администрацию.
Если же граждане хотят стать приемными родителями или усыновителями, то надо обращаться в Управление по опеке и попечительству администрации Уфы.
Специалисты должны выдать заключение о возможности быть опекунами (попечителями) либо усыновителями на основе предусмотренных законом документов. Потом орган опеки и попечительства изучает их, устанавливает сведения о вашей личности и обследует условия жизни. После чего будущий родитель должен пройти обучение.
Учеба обязательна? Когда мы растим собственного ребенка, никто не требует свидетельства об окончании курсов по воспитанию…
Вопрос резонный, но ведь и ответственность за приемного ребенка велика. Поэтому в 2008 году специалисты центра «Семья» разработали программу для будущих опекунов и усыновителей. И только в 2011 году был принят федеральный закон, которым предусматривается введение обязательной подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (вступил в силу с 1 сентября 2012 г.). От учебы освобождаются только близкие родственники, опекуны, усыновители, имеющие положительный опыт воспитания детей. В законе делается акцент на специфику замещающего родительства как работы, требующей специальных знаний, умений, способностей и соблюдения определенных обязательств. В то же время важно показать, что любовь, привязанность и повседневная забота о ребенке остаются основой всех отношений между родителями и ребенком. Потенциальные замещающие родители приобретают знания и умения в области психологии и педагогики и семейного воспитания, особенностей развития детейсирот и ресурсов замещающей семьи, получают медицинские и юридические консультации по интересующим вопросам. Занятия проходят в форме практикумов и тренингов, что позволяет осваивать и отрабатывать навыки бесконфликтных взаимоотношений.
Как можно повлиять на нерадивых родителей, ведущих аморальный образ жизни, злоупотребляющих спиртными напитками, которым нет никакого дела до своих детей?
Во-первых, необходимо сообщить информацию о таких родителях в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, либо в органы опеки и попечительства. Специалисты должны оценить безопасность нахождения ребенка в семье. В случае подтверждения фактов нарушения прав детей, такую семью поставят на учет, как находящуюся в социально опасном положении. Далее специалисты возьмут ее на сопровождение с целью проведения социально-реабилитационных мероприятий.
В случае, если родители отказываются от сотрудничества и продолжают вести асоциальный образ жизни, они могут быть привлечены к административной ответственности, а при достаточных основаниях – ограничены или лишены родительских прав.
Часто органы опеки обвиняют в том, что они изымают детей из семьи, тем самым нанося психологическую травму ребенку.
Это крайняя мера. Она применяется, если существует угроза жизни или здоровью ребенка, что выражается в физическом, психическом воздействии, оставлении в опасности, без присмотра, одежды, питания. При этом мы обязаны обеспечить временное устройство ребенка и в течение семи дней на основании соответствующего акта органа исполнительной власти субъекта РФ либо акта главы муниципального образования обратиться в суд с иском о лишении родителей родительских прав или об ограничении их родительских прав. Данная мера может быть применена и к другим лицам, на попечении которых находится ребенок.
Вопросы задавала Светлана ЯНОВА.