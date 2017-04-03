Блюз – сама жизнь

Он мельком взглянул на незнакомое фойе филармонии и людей в выходных костюмах, которые и не догадывались, что через полчаса он заставит всех забыться в ритмах джаза, блюза и рок-н-ролла, превратив концертный зал в танцевальную площадку.
Многие уфимцы в этот вечер узнали об Алвоне Джонсоне впервые, хотя у себя на родине он известен как превосходный блюзмен, виртуозно владеющий гитарой. Победитель всеамериканского конкурса «Гитарист года-2005», лучший в национальном конкурсе «Король блюза».
А пока музыкант, не привлекая внимания, подошел к стенду с гитарами. Покрутил колки, проверил, все ли ладно с грифом, сделал пару аккордов и поинтересовался: «How much?» (Сколько стоит?). Здесь то мы с ним и побеседовали.
- Просто не могу пройти мимо. Когда вижу гитару, мне хочется рассмотреть ее внимательнее, проверить звучание. Это уже на уровне рефлекса.
- Один из главных героев фильма «Перекресток» отметил, что блюз – это когда хорошему человеку плохо. Вы с ним согласны?
- Возможно… Блюз, когда ты едешь за рулем, и внезапно у тебя ломается машина, блюз, когда ваш диктофон во время интервью выключается в неподходящий момент. Блюз – это сама жизнь. Стиль музыки, который помогает выразить свои эмоции и переживания.
- А как насчет джаза, ведь именно ему посвящен фестиваль?
- Сегодня я играю в нескольких направлениях. Бразильские мотивы (самба), блюз, рок-н-ролл, ну и, конечно, джаз, который я люблю использовать в своих шоу. Джаз – прежде всего, свобода мыслей и импровизации, яркий способ самовыражения.
- Как вам наша публика?
- В России бываю по меньшей мере несколько раз в год. На самом деле мне симпатичны сами люди, а им, в свою очередь, нравится музыка. У меня даже появилось несколько хороших друзей (очень интересные личности, среди которых не только музыканты).
- Успели посмотреть Уфу?
- Больше всего запомнились ваш известный всадник, Салават Юлаев, и Монумент Дружбы… Вообще мне интересно знакомиться с историей каждого города. С удовольствием хожу в музеи, слушаю рассказы о местных легендах и обычаях. Также не мог не побывать на площади Ленина. У меня накопилась целая коллекция фотографий на фоне его памятников, которые у вас есть практически везде.
В этом году Алвон даст еще два концерта в Екатеринбурге и Перми. В Уфе же он задержался на целых два дня. Вечерами - яркие выступления в филармонии на фестивале «Розовая пантера», а ближе к ночи камерная атмосфера в «Musichall».
Анастасия ЛИСТКОВА.
Фото автора.