Вкус и качество не пострадают

По прогнозам Башгидромета, в Уфе ожидается поднятие реки Белой до 8,9 метра. Городские службы провели комплексную подготовку во избежание чрезвычайных ситуаций.У горожан возникают закономерные вопросы: можно ли пить воду из крана, не опасно ли набирать ее из колонок и колодцев. Особенно волнуется «частный сектор»: не попадут ли к ним в водопровод нежелательные микроорганизмы и «гости» из таблицы Менделеева.На оперативном совещании глава администрации города Ирек Ялалов поручил гендиректору «Уфаводоканала» обеспечить открытость данных по качеству воды и потребовал наладить постоянный мониторинг и регулярно публиковать данные.- Подготовка к паводку ведется с начала февраля. Делается все, чтобы последствия не отразились на качестве водоснабжения. Количество точек отбора проб в распределительной сети возрастет с 25 до 40-45, с периодичностью 3 раза в день. Под особым контролем находятся фенол, нефтепродукты, хлорированные углеводороды, - пояснил генеральный директор Аскар Файзуллин. - Прибрежные скважины герметизируют, чтобы талый снег не попал в водозаборы. Также на базе предприятия создан резерв реагентов для очистки. В случае аварийной ситуации начнем добавлять порошок активированного угля, который сорбирует нефтепродукты.И если центральное водоснабжение находится под надежным оком, владельцы частных подворий выпадают из общего списка. К примеру, микрорайоны Нижегородка и Затон, а также Шакша и Колгуевский заселены частным сектором. Многие проживают здесь с незапамятных времен и взамен старых родительских избушек возводят капитальные дома. Кто-то «питается» от общей колонки, а кто-то бурит скважины.- Я выкопал двухметровый колодец, - делится хозяин двухэтажного коттеджа по улице Пугачева Ренат Мухамедьянов. – На случай паводка приготовлена на чердаке родительская резиновая лодка. А что делать, если вода не та пойдет?У жителя Нагаево Марата Гилязетдинова забот с приходом весны только прибавляется.- Еще в полях белеет снег, - цитирует он Пушкина и добавляет от себя: - а я уже везу воду на проверку.Все дело в том, что в поселке нет централизованного водопровода, и для «источника всего живого» на каждом участке пробурена скважина. Интенсивное таяние приводит к тому, что сточные воды проникают в грунтовые, и в результате то, что жители пьют, может оказаться зараженным опасными бактериями.Беспокойство о собственном здоровье заставляет сотни горожан обращаться в республиканский Центр эпидемиологии и гигиены.- Весной количество заявок от частников возрастает в разы, - говорит заведующая отделом санитарно-гигиенических исследований центра Татьяна Васильева. – Мы берем пробы на 14 показателей, сюда включены приоритетные для нашей территории загрязнители, в их число входят нитраты. Они, как правило, встречаются в воде с приусадебных участков, где хозяева щедро удобряют землю навозом. В это число входят и такие параметры, как жесткость воды, наличие в ней железа, марганца и других элементов. Стоимость услуги - 1853 рубля. Небольшая сумма для того, чтобы быть уверенным в том, что вы пьете.Помимо этого можно также обратиться в Роспотребнадзор, есть такая услуга и в «Уфаводоканале». За индивидуальные источники они поручиться не могут, но с готовностью проверят их качество.У жителей многоэтажек, частных домовладельцев, подключенных к центральной сети, не должно быть никакого ажиотажа с запасом бутилированной воды. Если все-таки, по их мнению, что-то пошло не так, вопрос разрешим. К примеру, на днях в редакцию позвонили жители улицы Колгуевской: с приходом весны вода течет мутная.- Там несколько колонок, однако к нам с жалобами никто не обращался. В таких ситуациях жителям необходимо позвонить в круглосуточную центральную диспетчерскую «Уфаводоканала» по телефону: 284-15-30, мы срочно примем меры, - прокомментировала пресс-секретарь Мария Шерекина.Ирина ШИПУНОВА,Светлана ЯНОВА.