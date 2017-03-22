От «Пармы» - до Петербурга

Баскетбольный клуб «Уфимец», успешно дебютировавший в этом сезоне в профессиональном российском баскетболе, на минувшей неделе завершил игровой сезон, заняв пятое место в Суперлиге-3. Команда также дошла до стадии 1/8 Кубка России, в котором уступила лишь клубу Единой Лиги ВТБ – пермской «Парме». Кроме того, на протяжении сезона столичный клуб радовал горожан победами на домашней площадке. Об итогах прошедших игр рассказал председатель Федерации баскетбола РБ Валерий Дерепаско.
- Валерий Яковлевич, как вы оцените этот сезон?
- Если говорить о Суперлиге третьего дивизиона, для дебюта команда сыграла удовлетворительно, а вот в Кубке России «Уфимец» проявил себя очень хорошо. Оказаться в числе 16 сильнейших коллективов страны, обыграть участников Суперлиги-2 сможет не каждый. К тому же мы привезли в Уфу участника Единой лиги ВТБ и подарили жителям столицы праздник баскетбола. К слову, в стадии 1/8 финала в игре с «Пармой» «Уфимец» оказался единственным коллективом, который представлял Суперлигу третьего дивизиона.
- В плей-офф уфимцы трижды уступили майкопскому «Динамо-МГТУ» и выбыли из чемпионской гонки. Не хватило опыта?
- Повторюсь, что для первого сезона результат неплохой. В решающих играх второго круга регулярного чемпионата нам немного не повезло: травмы, смена игроков. Если говорить про плей-офф, то «Динамо-МГТУ» было сильнее нас, оказалось более сыгранным. Кроме того, у нее большой опыт, ведь она в первенстве России выступает с 1995 года.
- Первую половину сезона провели довольно успешно, а вот во второй половине несколько обидных поражений не дали возможности добиться высокого результата. Согласны с этим?
- Действительно, первую половину мы сыграли с огромным желанием и энтузиазмом. К играм же в плей-офф команда подошла в неполном составе: к концу сезона «в лазарете» оказались Максим Кожарин, Евгений Осипенко, Алексей Щукин. Также сказался и уход в барнаульский «АлтайБаскет» лидера коллектива, разыгрывающего Дмитрия Приходько.
- Кого-то из игроков можете отметить?
- Не могу сказать, что был стабильный лидер. Индивидуально выстреливали многие. Кто-то в одной игре, кто-то - в следующем матче. Это лишь доказывает тот факт, что за сезон команда не создается, нужно время, чтобы ребята сыгрались, привыкли друг к другу.
- Игры Кубка России с титулованными и сильными командами – огромный опыт и для игроков, и для болельщиков. Как оцените нашу фанатскую аудиторию?
- Если сравнивать с другими городами, например, Пермью или Барнаулом, конечно, у них уже есть своя история и культура. А для нас это вопрос времени. Мы постараемся показывать хороший результат, и тогда уфимцы будут больше интересоваться командой и чаще приходить на матчи.
- Можно ли назвать игру с «Пармой» главной в сезоне?
- По аншлагу да, а по значимости можно выделить и игру 1/16 Кубка России с «БК Кондрашина и Белова» из Санкт-Петербурга. Почему? Потому что мы знали, что в случае победы выходим на «Парму». Это была огромная мотивация, и ребята хорошо выложились в том матче. Было желание привезти в Уфу команду такого уровня и попробовать свои силы против нее. Игра вроде и равная была, но в концовке «Уфимец» вырвал победу. Такие матчи надолго остаются в памяти.
- Сезон только завершился, есть понимание, какие цели будут поставлены на следующий год?
- Теперь произойдет объединение второго и третьего дивизионов Суперлиги. «Уфимец» планирует заявиться в этот турнир, потому что есть желание и хороший задел, а также помощь республики. Единственное в чем нужно прибавить, так это в работе уфимской СШОР №2, поскольку за последние несколько лет спортивная школа показывает не лучшие результаты.
В заключение хочу поблагодарить ректора БГАУ Илдара Габитова и председателя спортклуба Айрата Хасанова за те идеальные условия, что создают для нас в спортзале Аграрного университета.