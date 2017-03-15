Интерактив в помощь

На сайте городской администрации успешно работает новый сервис – Интерактивная карта ямочного ремонта. Она дает возможность каждому уфимцу внести свой вклад в работу по благоустройству городских улиц.
Для этого нужно оставить заявку, сделав отметку на карте и прикрепив к ней фотографию проблемного участка. Полученная информация передается дорожным службам.
Первые результаты уже есть. На 13 марта поступило 292 обращения. По 119 из них ремонт выполнен. 81 заявка принята и, работы будут проведены в ближайшие дни. 81 заявка отклонена из-за несоблюдения правил подачи.
- В каждом районе назначены ответственные за своевременную проверку карты, размещение на ней информации о статусе заявки и фотографии сделанного ремонта, подготовку и передачу отчетной информации в администрацию города, - пояснил начальник Информационно-аналитического управления администрации города Камиль Юлаев. - Заявки без фото, точного указания места, с неправильным описанием, а также относящиеся к району республики, отклоняются.
Скоро Интерактивная карта пополнится новым сервисом. Создается «Личный кабинет», где каждый заявитель сможет видеть свои обращения и их статус. Разрабатывается страница с более удобной статистикой выполненных работ. Также можно будет посмотреть непринятые заявки и узнать причины их отклонения.
Нужно отметить, что помимо ремонта по обращениям горожан дорожные службы проводят и плановые по ранее утвержденным графикам.