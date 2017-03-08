Жилищно-коммунальный романс

Нас как-то уже приучили к тому, что сфера ЖКХ по жанру, скорее всего, напоминает что-то среднее между триллером и театром абсурда. Но вот сидящая напротив меня в ответственном кресле директора ЖЭУ №50 хрупкая женщина словно призвана разрушать застывшие в нашем сознании клише.
- Мой роман с жилищно-коммунальным хозяйством начался как-то неожиданно уже много лет назад и длится по сей день, - улыбается Эльвера Хакбердина. – И пока ни разу не пожалела об этом.
Тогда, шестнадцать лет назад молодая выпускница Юматовского аграрного техникума приехала покорять столицу и устроилась в это же самое ЖЭУ мастером жилищного участка. Первые дни ей казалось, что она попала в какой-то живущий по странным законам мир, мало приспособленный для человеческой логики.
- Для меня вся специфика была внове: непонятные термины, незнакомые инструменты, - вспоминает Эльвера Вазиховна. -Приходилось хвостиком ходить за опытными слесарями, чтобы они меня научили, что здесь с чем сопрягается, что для чего существует. Постепенно втянулась в работу, а заодно и нашла свою судьбу, которая предстала мне в облике одного из таких слесарей. А сейчас наша дочь учится в БГПУ, а сын заканчивает седьмой класс.
Вот так шли годы, и молодой мастер уже и не видела себя вне этой нелегкой работы, а несколько лет назад ей предложили возглавить родное ЖЭУ. И не прогадали – ее участок по большинству параметров сегодня занимает передовые позиции в районе, и это несмотря на то, что территориально он расположился в довольно сложном районе города: проспект Октября, Шафиева, Рихарда Зорге, Комсомольская. Всего ее хозяйство насчитывает 68 многоквартирных домов – целое мини-государство. Пожалуй, тот же Ватикан выглядит скромнее и по площади, и по населению. Мы и познакомились с Эльверой Хакбердиной буквально пару месяцев назад во время обильных снегопадов. Тогда мы на примере одного из дворов рассказывали о том, как функционирует «Снежная почта». По мановению ее руки трактора вошли в заснеженный двор и лишь за пару часов очистили его от белого проклятия зимы.
- Эта зима нас всех очень многому научила, - считает собеседница. – Стало слишком очевидно, что никакие проблемы нельзя откладывать на потом – они моментально собираются в огромный снежный ком и готовы похоронить под собой привычную городскую жизнь. Но и наши жители тоже стали осознавать, что мы все находимся в одной лодке – стоит нам с техникой войти во дворы, как они тут же выходят на улицу и помогают нам расчищать двор от автомобилей.
А сегодня мы сами пришли к ней в гости поздравить с наступающим праздником и застали Хакбердину в диспетчерской, где она со свойственным ей напором молниеносно разгребла сложившийся «завал» из заявлений и посетителей.
- Просто сегодня у нас диспетчер – новенькая, пока только осваивается в своей новой роли. Приходится помогать, - говорит Эльвера Вазиховна. - Вот как театр начинается с вешалки, так и ЖЭУ начинается с диспетчерской. Поэтому я первым делом, как села в директорское кресло решила провести здесь ремонт, чтобы посетители себя чувствовали уютнее.
И этот уют постепенно распространяется и на всю территорию жилищного участка, потому что любимый девиз его директора: «Было бы желание – можно тогда и горы свернуть».
Корзинка
В России более 400 запретных для женщин профессий. Постановлением правительства РФ от 25 февраля 2000 года утвержден перечень тяжелых работ, при выполнении которых запрещается применение труда женщин. Среди них: водители грузовиков и бульдозеров, машинисты электропоездов, забойщики скота, трубочисты, капитаны и многие другие. Российские женщины неоднократно пытались доказать право самостоятельно определять профессию через суд, однако большинство исков были отклонены.