Зуб с видом на жительство

Широкая белозубая улыбка - визитная карточка человека и в каком-то смысле залог успеха. После советской медицины у большинства людей возникла стойкая фобия - боязнь бормашины. А поход к дантисту откладывался до тех пор, пока впору уже «лезть на стенку». Сейчас времена изменились. Мы обращаем внимание не только на здоровье зубов, но и эстетику. Появилось большое количество паст и эликсиров. А стоматология стала одной из технически оснащенных и быстроразвивающихся сфер медицины. О том, с какими проблемами мы сталкиваемся сегодня в надежде обрести «голливудскую улыбку» или сохранить, то что имеем, – разговор с главным врачом поликлиники №5 Саматом Гайфуллиным. Он - один из первых выпускников стоматологического факультета мединститута, награжденных медалью «Отличник стоматологии».
- - Когда я начинал работать, мне казалось, что вся наша республика нуждается в услугах стоматологов. Не было культуры ухода за полостью рта. Паста покупалась одна на всю семью без учета ее свойств. Вообще считаю, что зубную пасту должен назначать стоматолог. Для пациентов, у которых болезни твердых тканей, более эффективны пасты со фтором или кальцием, для пациентов с болезнями пародонта – с прополисом, экстрактом хвои и лечебных трав. Это целая наука…
Однако вернемся на 37 лет назад, когда я, вчерашний выпускник, приехал в Бирск. Специалистов не хватало, записи на прием ждали месяцами. Молодые люди удаляли зубы, которые сейчас бы мы вылечили, а пожилых людей протезировали – делали простые съемные протезы. Сейчас же на первом месте - эстетика. Хотя мы до сих пор еще применяем металлические коронки. Стоимость протезов из металла относительно невысока, и если человек не располагает большой суммой – для него это выход. Раньше золотые коронки поставить было круто, сейчас же престижно иметь ровную белизну.
- А как вы прокомментируете «стоматологический туризм»?
- В Уфе услуги значительно дешевле, чем в других мегаполисах. Вчера специально приезжали пациенты из Москвы, чтобы специально установить импланты. Причем качество ничуть не страдает.
- Какие методики самые эффективные, если зуб уже утрачен?
- Прежде всего – имплантат. Если он правильно установлен и прижился, то прослужит всю жизнь. Немаловажную роль в этом играет и гигиена полости рта. Приходят пациенты с имплантатами, установленными еще в 80-х, и они прекрасно им служат. Внутрикостную часть (или штифт) изготавливали как и сейчас из титана. Но стоматология бурно развивается, уже есть и керамические, и циркониевые имплантаты. Они все биоинертные, организм их не отторгает. Происходит костная интеграция. Вообще есть много альтернатив. Врач-ортопед после осмотра пациента рассказывает ему, какие можно изготовить конструкции в каждом конкретном случае: от самых простых до самых сложных, о плюсах и минусах каждого протеза, а право выбора всегда остается за пациентом.
Стоимость самого имплантата зависит от качества и страны производителя.
Есть хирургическая часть – это установка имплантатов. С имплантатами пациенты ходят в среднем от трех до шести месяцев. Это время, необходимое для приживления имплантата. И есть ортопедическая часть - изготовление протезов на установленные имплантаты. Таким образом, стоимость протеза, установленного
на имплантат, состоит из двух частей: хирургической и ортопедической.
- А что вы скажете о качестве пломб? Почему одни тут же выпадают, а другие держатся годами?
- Однозначно ответить на этот вопрос невозможно. Потому что не все зависит только от пломбы. Приведу пример: если пломба находится на жевательной поверхности, то и цементная прослужит долго. А если краевое или пришеечное расположение полости или имеется значительное разрушение зуба – то в таких случаях цементные держаться не будут. У таких пломб минусов больше, чем плюсов. Многое зависит и от самого пациента: его общего состояния, от гигиены полости рта, от своевременных профилактических осмотров.
Несколько слов о самих пломбах: раньше их ставили пломбы из амальгамы. Они очень прочные. При осмотре пациентов приходилось наблюдать такую картину: зуб весь разрушился, а пломба стоит. Но у них много недостатков: высокая теплопроводность, токсичность, изменение цвета зуба.
У современных - химического и светового отверждения – плюсов гораздо больше, чем минусов: прочные, нетоксичные, плотно прилегают к стенкам зуба.
К слову сказать, отцу моему 92 года, фронтовик. В далеком 44-м поставили ему пломбу из амальгамы. И вот парадокс: все зубы выпали, а этот остался. Вообще раз уж мы затронули эту тему, хочу высказать такое мнение: нужно есть те продукты, которые произрастают в местности, где вы живете. Мои престарелые родители проживают в деревне. Едят жирную пищу и мясо каждый день. Пьют воду из колодца, которую никогда не отправляли на экспертизу. Однако бодры, жизнерадостны. Имеют ясные головы и прекрасную память.
Если в воде отсутствует фтор, это, безусловно, отразится на здоровье. К сожалению, нашу воду только хлорируют. В бутилированной тоже нет фтора. Одно время пробовали фторировать молоко, что оказалось экономически не выгодно. Но выход есть: нужно пополнять микроэлемент пастами с ионами этого вещества. Также есть вполне доступные очистительные системы в виде картриджей. Они убирают железо, смягчают воду и обогащают фтором.
- Говорят, великий русский хирург Пирогов скончался от онкологии полости рта. На вашей практике были такие случаи?
- Вы правы, Николай Пирогов скончался от рака твердого неба. Вообще приходится констатировать, что около шести процентов всех заболеваний такого рода приходится на голову и шею, включая полость рта. В первую очередь мы наблюдаем злокачественные поражения горла и языка. Причинно-следственную связь установить трудно, немаловажную роль здесь играет генетика. Однако негативное воздействие на организм оказывают хронические травмы из-за плохо закрепленных протезов или сколов, которые травмируют десны. На протяжении нескольких лет создается благоприятная среда для роста раковых клеток. Раз в два года мы настоятельно рекомендуем проводить профилактическую санацию рта.
- Объясните, чем отличается заболевание пульпит от кариеса?
- Нам бы очень хотелось, чтобы люди приходили к нам только на осмотр с целью профилактики. Но, к сожалению, чаще приходят уже с проблемами.
Кариес – это дефект костной ткани зуба. В переводе с греческого кариес означает – «костоеда», то есть съедает костную ткань. Пульпит – это воспаление мягких тканей зуба, когда поражаются сосуды и нервная ткань. Нервных окончаний в пульпе много, поэтому при воспалении пульпы пациенты ощущают очень сильную боль. Основной причиной пульпита является нелеченный кариес. С целью профилактики появления пульпитов мы настоятельно рекомендуем проводить осмотры у стоматологов два раза в год.
- Почему бывает так – застудишь организм, а болят зубы?
- При переохлаждении, особенно ног, патогенные микробы активизируются и по нервным окончаниям и кровеносным сосудам достигают самых проблемных участков. Если имеется в полости рта хронический очаг – там образуются гранулемы.