«Уфа» выходит на арену

Вот и завершается зима, которая в этом году засыпала горожан снегом. Но все проходит, и мы вновь рады встретить очередную весну…
Завершив на мажорной ноте осеннюю часть сезона 2016-2017гг, игроки ФК «Уфа» отдохнули в отпуске и провел подготовку к весенней стадии чемпионата РФПЛ. Что же произошло в клубе за это время?
Тренерский штаб
Пост главного рулевого занял Сергей Семак, имеющий богатый опыт игрока на самом высоком уровне и поработавший в качестве помощника у многих авторитетных наставников (Капелло, Спалетти, Виллаш-Боаш, Луческу).
С ним пришел и молодой тренер-аналитик Александр Низелик.
Наконец, тренерский штаб ФК «Уфа» пополнила известная в России тренер - реабилитолог Мария Бурова, которая ранее возглавляла медицинский центр московского «Локомотива».
Сборы
Первый учебно-тренировочный сбор (УТС) прошел с 11 до 22 января на Кипре.
К работе на нем кроме основы привлекались воспитанники местного футбола, игроки «Уфы-молодежной» вратарь Глеб Ефимов и защитник Игорь Дивеев, а также голкипер «Спартака-2» Михаил Филиппов.
В ходе начального этапа подготовки ФК «Уфа» сыграл два контрольных матча. Первым соперником стал румынский «Клуж», одержавший победу со счетом 2:0. Матч запомнился странным судейством бригады кипрских арбитров.
Вторая игра была с польским «Лехом», которая завершилась вничью - 0:0.
С 26 января по 7 февраля на Кипре прошел второй УТС, где состоялись три контрольных матча.
Первым соперником стал неоднократный чемпион Болгарии, обладатель Кубка и Суперкубка страны ФК «Берое». Уфимцы выиграли 2:0, голы забили Пауревич и Слай (с пенальти)
Во втором матче нам противостоял именитый болгарский клуб «Левски», сумевший одержать победу - 1:0.
6 февраля «горожане» провели заключительный контрольный матч с «Уралом» г. Екатеринбург. Забив единственный гол в игре, победу «Уфе» принес Слай.
Третий учебно-тренировочный сбор прошел в Испании с 10 по 23 февраля, в ходе которого также было сыграно три контрольных матча. Сначала подопечные Семака крупно выиграли у молдавской «Дачии» - 3:0. Голы забили Обляков, Сысуев и Кротов.
Затем был переигран норвежский «Кристиансунд» - 1:0.
В третьей встрече соперником нашего клуба стал ЦСКА. Отметим, что главным тренером армейского клуба является экс-наставник уфимцев Виктор Гончаренко. Матч закончился победой москвичей со счетом 1:0.
Кто ушел из команды:
Был расторгнут трудовой контракт с украинским голкипером Богданом Сарнавским, принявшим участие в 10 матчах в рамках молодежного первенства России команд РФПЛ.
Покинул команду полузащитник Семен Фомин, который осеннюю часть сезона вынужден был пропустить из-за травмы.
Также «Уфа» расторгла трудовые контракты с бразильскими игроками группы атаки Марсиньо и Диего.
Кто пришел:
Вернулся после вояжа в Англию хорватский полузащитник Иван Пауревич – и это хорошая новость.
Состав ФК «Уфа» пополнил защитник национальной сборной Молдовы Каталин Карп. Трудовое соглашение с игроком рассчитано на 3,5 года. Ранее он выступал за киевское «Динамо-2», а также румынские ЧФР, «Стяуа» и «Виторул». За национальную сборную Каталин сыграл 11 матчей и забил один гол.
Заключен трудовой контракт на 3,5 года с защитником Виктором Патрашко, который провел три года в Академии московского «Спартака» им. Федора Черенкова, а затем перешел в клуб чемпионата Молдавии «Академия УТМ».
Пришел в команду перспективный защитник московского «Спартака» Александр Пуцко. В основном он выступал за «Спартак-2» (94 матча, 5 голов), а также за юношеские сборные России четырех возрастов.
Клуб заключил контракт с защитником Бояном Йокичем, который в сборной Словении дебютировал еще в 19-летнем возрасте и провел за нее уже более 80 матчей. В настоящее время является основным левым защитником национальной команды.
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