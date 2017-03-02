Минувшая зима сыграла свой последний аккорд – мы вновь боремся со снегом. Уборочная техника работает в авральном режиме. Но ей мешают брошенные повсюду автомобили. Чтобы оценить ситуацию, мы отправились в рейд по городским улицам.
- Стоит больше месяца, как кость в горле. А здесь и так в час пик не протолкнуться, - возмущается водитель маршрутки Вильдан Галин, - удивительно, как еще не разбил крыло или бампер.
Вот и сейчас автопоток впритирку огибает «ГАЗель», стоящую на улице Достоевского, вблизи перекрестка с Айской. Возникает резонный вопрос: почему ее не убрать на штрафстоянку? Прокомментировала инспектор ГИБДД Альбина Кадикова.
- Эвакуировать можно только автомобили, оставленные в неположенных местах. Например, в зоне действия знака «стоянка запрещена», либо в прямой близи от перекрестка, пешеходного перехода. Бывает и так, что авто мешает работе снегоуборщиков. Тогда мы имеем право просто передвинуть его в сторону.
Но данный случай под эти нормы не попадает. Стой злополучная «ГАЗель» под «кирпичом» – ее бы сразу увезли. А владелец уплатил бы штраф в 1500 рулей или больше. Но сейчас она создает все больше и больше проблем, собирая очередную пробку. Один из попавшихся в ловушку - громоздкий «НефАЗ». Пытаясь выбраться из толчеи, водитель выкручивает баранку. Но вот удар, звон разбитого зеркала. Двери открываются – приехали, граждане…
Движемся дальше. Затор на выезде из двора по улице Кустарной. В серой снежной каше - «Дэу-Матиз» и «Лада-2114». Довершает картину пытающийся «вскарабкаться» на бордюр внедорожник. Не крутятся колеса лишь у перегородивших проезд стареньких «Жигулей».
Впрочем, ситуация оказалась разрешимой.
- Спокойно, мужики! Сейчас увезем хулигана, - говорит водитель подъехавшего эвакуатора Назиль Ибатуллин, - это уже шестой за сегодня.
Зафиксировав «семерку» на фото, рабочие достают лебедку.
Скорее всего, повезут на ближайшую штраф-стоянку по улице Пархоменко. Кроме этой, есть еще три точки: по улицам Макарова и Самаркандской (4/1,5) и на Армянской в Деме.
С «автодиверсантами» на улицах борется ГИБДД. А во дворах плановые обходы проводят участковые и сотрудники Центра общественной безопасности. Чаще всего дело заканчивается административными взысканиями. И размер их может достигать нескольких тысяч рублей.
- Пространство перед вашим подъездом делится на несколько зон: игровая и контейнерная площадки, газон, место для машин. Блокировать выезд никакой адекватный человек не будет. Но вот примять колесами насаждения или перегородить проезд «КамАЗу» мусоросборщиков – частое явление, - рассказывает начальник отдела профилактики правонарушений по благоустройству Ринат Диваев.
Следующая точка напряжения – улица Айская.
Здесь целую полосу обездвижил корейский грузовичок «Хендай». Судя по снежным заносам, стоит уже не первую неделю.
Впрочем, виноват не только его хозяин. Пользуясь случаем, рядом пристроились несколько легковых. Таким образом, технике коммунальщиков просто негде развернуться. Данное предположение подтверждает водитель выехавшего из-за угла «Беларуса».
- Это не мой участок, я чищу дальше, метрах в 500. Но трактору здесь все равно делать нечего. Обычно в таких случаях снег убирают дворники. Иначе никак, - объяснил он, притормозив на минутку.
Эвакуацией машин-нарушителей уже несколько лет занимается МБУ по благоустройству и содержанию автопарковочных мест. О том, как складывается ситуация, рассказал заместитель директора предприятия Владимир Чех:
- Брошенный транспорт – вне нашей компетенции. Мы действуем совместно с инспекторами ГИБДД, точнее – согласно составляемым ими протоколами. Без этого даже эвакуация на штраф-стоянку незаконна и может быть расценена как кража. Но мешающий автохлам, действительно, проблема острая. Только на наших площадях ржавеет около 400 машин. Но даже развалина является чьей-то собственностью. Хотя установить ее хозяина по прошествии многих лет сложно. Насколько мне известно, сейчас решением вопроса занимаются в администрации города.