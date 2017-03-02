Приехали, граждане?

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В Кремле прокомментировали возможный бойкот «Евровидения-2017» Кремль не выработал позицию о возможном бойкоте песенного конкурса «Евровидение», который в этом году пройдет на Украине. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ...

Шойгу доложил Путину о возвращении Пальмиры под контроль сил Асада Министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину, что сирийские войска при поддержке ВКС России завершили операцию по взятию Пальмиры. Об этом сообщил журналистам ...