

Учитель номер №1



Она не раз выступала на представительных учительских съездах, но представить себя в Кремле не могла даже в самых смелых мечтах. Но не растерялась, а рассказала о своем заветном желании – поставить в столице России памятник учителю начальной школы – тому, кто дает путевку в жизнь каждому человку.

- Владимир Владимирович дал распоряжение Департаменту образования исправить это упущение, - по секрету сообщила нам Лиза Киямовна.

Военное детство

Наша героиня появилась на свет в конце декабря 1941 - начале 42-го (точную дату рождения в деревнях тогда редко кто знал). Родители назвали дочку необычным для мусульман именем - Лиза. В честь Лизы Чайкиной. Секретарь районной комсомольской организации на территории, оккупированной немцами, она была схвачена в ноябре 1941 года. Несмотря на жестокие пытки, не выдала фашистам своих товарищей. Елизавете посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза, а ее именем названы предприятия, школы, пионерские дружины, улицы. В далекой башкирской деревне Нижние Киги пошли еще дальше: только на одной улице, где жила семья Мухаметдиновых, шесть девочек получили имя отважной девушки.

Соседом Лизы по парте был детдомовец Масалим, который, проголодавшись, вытаскивал из сумки на перемене кусок хлеба. Этот запах вечно голодную девчушку сводил с ума. Суп из крапивы или лебеды, которые обычно варила мать, только заполнял желудок, и есть хотелось еще больше. Хлеб заменяла лепешка из гнилой картошки. Лиза ела ее тайком, чтобы не засмеяли. «Вкусно, наверное? Давай поменяемся?» - заметив, предложил как-то одноклассник. Лиза съела его хлеб мгновенно, а Масалим еще долго выплевывал липкую массу и удивлялся: что ли эти лепешки дают его маленькой соседке такую жажду знаний и отличные оценки? Через много лет, став директором техникума, Масалим Гумеров скажет: «Я многого добился благодаря Лизиному хлебу».

Мухаметдиновы жили бедно. По ночам родители оставляли детей одних: караулили колхозное добро. Старшая сестра Сауда, работая в детдоме, получала паек - иногда и это спасало. Но еще большим богатством в семье считались книги. Их в семье было в избытке. Односельчане шли сюда, как в библиотеку.

Киям Мухаметович знал наизусть Коран и соблюдал все каноны ислама. Но главной его верой была совесть. К нему шли и за молитвой, и за советом. Да и председатель колхоза с партийным билетом в кармане перед посевной заглядывал. Черничным соком на тарелке «тайный» мулла выводил арабской вязью молитвы и давал выпить разбавленные водой «слова». И люди выздоравливали и разносили по округе молву о чудесном исцелении. Половину хаира Кияметдин-бабай возвращал. На немой вопрос неизменно отвечал: много давать нельзя. Фарида-апа была под стать мужу. Принимая как-то 11-го ребенка в многодетной семье, она оторвала подол от собственного платья, чтобы завернуть младенца. Так и вернулась домой. Некоторые завистливые односельчане удивлялись «нерасторопности» супругов: имея такие способности, и бедствуют? Хоть бы о детях подумали! На всю жизнь запомнила Лиза Киямовна слова, брошенные ее одноклассником: «Значит, дочери муллы «пятерку» поставили, а сыну учителя - «четыре?». «Мой отец же никого не убил, он очень добрый», - горько заплакала она. Зло, совершенное тобой, всегда возвращается - в истине этих слов Лиза убеждалась не раз.

… Лизе было пять, когда она сама научилась играть на мандолине, подбирая мелодии на слух. Ее стали возить на свадьбы, где игра способной девочки вознаграждалась улыбками и подарками. Как-то в село приехал большой человек, директор моторостроительного завода из Уфы - Михаил Ферин - здесь он баллотировался в депутаты. Его поразило выступление девчушки, которая не только играла, но и танцевала, и пела: «Далеко пойдет, плясунья!»

Далеко точно пришлось ходить. В деревне была только семилетка. Окончив ее, деревенские вынуждены были пешком ходить за 20 километров в среднюю школу в Верхние Киги. Занятия начинались в девять, в дорогу собирались в шесть, только светать начинало. Так целым классом в любую распутицу и отправлялись за знаниями, только в суровые морозы оставаясь ночевать в школьном интернате. Учителя скидок не делали - обычное дело по тем временам. Лиза Мухаметова (так записали в паспорте) окончила школу на круглые пятерки. Она всегда знала, что будет учительницей, но в начале 60-х, чтобы поступить в институт, нужны были два года рабочего стажа.



Пионервожатая

Так в 1959 году появилась в соседнем Арсланово 16-летняя пионервожатая. Неистощимая на выдумки, веселая, танцующая и поющая девушка вскоре сделалась любимицей местной ребятни. Приходилось и уроки вести. Спустя десятилетия семиклассник Усман Халилов прямо на уроке заявил: - «Вы моих дедушку с бабушкой учили!» - «Не может быть, не такая уж я старая!» - сопротивлялась Лиза Киямовна.

На первую свою зарплату - 39 рублей - купила кожаные коричневые ботинки со шнурками. А еще оранжево-черный в клетку теплый платок. Детей, в семье которых жила на квартире, тоже не забывала. Из синей ткани, привезенной из Уфы, девчонкам сшили сарафаны. Не успела в Арсланово работу наладить, как ее отправили в отстающую абзаевскую среднюю школу. Был тогда такой метод знаменитого передовика труда, ткачихи Валентины Гагановой.

Учеба

В 1961 году Лиза подала документы в Башкирский государственный университет на химфак, но подружки уговорили ее за компанию поехать в Бирский педагогический. Так все семеро и поступили. Уже на 4-м курсе началась практика в школе. А потом приехал брат Радил и увез сестру в Малояз, где он работал первым секретарем райкома партии. Братья всегда были для нее непререкаемым авторитетом, так в этой семье было принято. Лиза с головой погрузилась в школьную жизнь. Известие о болезни любимой Сауды пришло неожиданно. Сестра в больнице, дома остались четверо детей. И она помчалась в родные Киги. Из школы иногда возвращалась в два часа ночи. Смотреть за племянниками помогала мама. Районное начальство давно присматривалось к молодой учительнице. Красавица, умница, прекрасный организатор. Чем не кандидатура на пост первого секретаря райкома комсомола? Но Мухаметову предложение не обрадовало. Правдами и неправдами она снялась с учета, выписалась и поехала в Уфу. Убежала, одним словом. Больше всего на свете она хотела быть учителем.

Столичная жизнь

Заместитель министра просвещения был немало удивлен, когда к нему на прием пришла девушка и заявила: хочу работать простым учителем. Ее направили в Художественную школу-интернат.

Сегодня, несмотря на возраст, она продолжает трудиться в лицее №42. работает также, как и много лет назад, когда образовался первый химико-биологический класс. Детей Лиза Киямовна никогда не отбирала: брала всех, у кого интерес есть, а приглядываться начинала в шестом. Вела кружок. Начинала издалека: почему без химии нельзя обойтись? Заинтересовывала. Ее дети не ходили к репетиторам. Она сама занималась с ними дополнительно и безвозмездно. И в выходные, и праздники. Приносила с собой что-нибудь вкусненькое к чаю. Из своей вместительной сумки, словно фокусница, вынимала конфеты. Решил задачку - угостись. Так рождались будущие победители олимпиад. Ребенку надо показать перспективу. Сама по себе химия ничего не даст, это лишь ступенька к будущей профессии, к любимой работе. Вспомнила тяжелобольного мальчишку, который учился на дому. В первый раз шла к нему и думала, что скажет. Увидела красивого подростка с потухшими глазами. Я тебе помогу врачом стать - будешь родителей лечить. Выздоровел, стал врачом. Сегодня Дмитрий Никитюк - хирург в одной из лучших клиник Уфы.

Разве для того, чтобы узнать, как и чем твой ученик живет, классное руководство нужно? Бывало, что мать не в состоянии своего ребенка поднять, дома даже телевизора нет. Тогда Лиза Киямовна брала под контроль, помогала, вытягивала, направляла. Один из таких опекаемых - Ринат - большой начальник, работает на Севере.

За долгие годы работы Лиза Киямовна подготовила более 100 призеров и победителей олимпиад разных уровней, вплоть до международных. Три ее ученика из одного класса с красными дипломами закончили химфак МГУ. Десятки поступили без экзаменов в самые престижные вузы страны и республики. Можно давно почивать на лаврах. Не очень понимает она это новомодное слово - инновации. Просто работать надо, не щадя себя, не оставлять без внимания тех, кого приручила, даже в институте, проверять, как сессию сдали…

- Меня тревожит, что дети наши стали жестокими, - говорит народный учитель России, - и любой ценой стремятся к результату, забывая о совести. Гораздо важнее воспитать Человека, чем победителя олимпиад. Я всегда давала своим одноклассникам списывать. И не люблю тех, кто не позволяет. Может это не педагогично, но я-то все равно узнаю, что списал. Все хорошее возвращается, и зло тоже. Так меня отец учил.

P.S. В квартире преподавателя химии лицея №42 и республиканского башкирского лицея-интерната Лизы Киямовны Агадуллиной висят большие, размером с хорошую картину, фотографии ее малой родины: деревянные домишки на берегу речушки Киги. А рядом миниатюрные лапти. Как напоминание о своих корнях, чтобы не загордилась в большом городе провинциалка, приехавшая когда-то из башкирской глубинки. А ее ученики уже покоряют другие страны и континенты. Не забывают. Вот и живущие в Москве ученики пришли в представительство республики, чтобы еще раз отдать дань уважения хрупкой и мужественной женщине – учителю №1 всего Башкортостана. Лизу Киямовну Агадуллину, получившую из рук президента страны знак «Народного учителя России», чествовали в администрации Уфы и в главном педагогическом вузе республики - БГПУ имени М. Акмуллы.Она не раз выступала на представительных учительских съездах, но представить себя в Кремле не могла даже в самых смелых мечтах. Но не растерялась, а рассказала о своем заветном желании – поставить в столице России памятник учителю начальной школы – тому, кто дает путевку в жизнь каждому человку.- Владимир Владимирович дал распоряжение Департаменту образования исправить это упущение, - по секрету сообщила нам Лиза Киямовна.Военное детствоНаша героиня появилась на свет в конце декабря 1941 - начале 42-го (точную дату рождения в деревнях тогда редко кто знал). Родители назвали дочку необычным для мусульман именем - Лиза. В честь Лизы Чайкиной. Секретарь районной комсомольской организации на территории, оккупированной немцами, она была схвачена в ноябре 1941 года. Несмотря на жестокие пытки, не выдала фашистам своих товарищей. Елизавете посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза, а ее именем названы предприятия, школы, пионерские дружины, улицы. В далекой башкирской деревне Нижние Киги пошли еще дальше: только на одной улице, где жила семья Мухаметдиновых, шесть девочек получили имя отважной девушки.Соседом Лизы по парте был детдомовец Масалим, который, проголодавшись, вытаскивал из сумки на перемене кусок хлеба. Этот запах вечно голодную девчушку сводил с ума. Суп из крапивы или лебеды, которые обычно варила мать, только заполнял желудок, и есть хотелось еще больше. Хлеб заменяла лепешка из гнилой картошки. Лиза ела ее тайком, чтобы не засмеяли. «Вкусно, наверное? Давай поменяемся?» - заметив, предложил как-то одноклассник. Лиза съела его хлеб мгновенно, а Масалим еще долго выплевывал липкую массу и удивлялся: что ли эти лепешки дают его маленькой соседке такую жажду знаний и отличные оценки? Через много лет, став директором техникума, Масалим Гумеров скажет: «Я многого добился благодаря Лизиному хлебу».Мухаметдиновы жили бедно. По ночам родители оставляли детей одних: караулили колхозное добро. Старшая сестра Сауда, работая в детдоме, получала паек - иногда и это спасало. Но еще большим богатством в семье считались книги. Их в семье было в избытке. Односельчане шли сюда, как в библиотеку.Киям Мухаметович знал наизусть Коран и соблюдал все каноны ислама. Но главной его верой была совесть. К нему шли и за молитвой, и за советом. Да и председатель колхоза с партийным билетом в кармане перед посевной заглядывал. Черничным соком на тарелке «тайный» мулла выводил арабской вязью молитвы и давал выпить разбавленные водой «слова». И люди выздоравливали и разносили по округе молву о чудесном исцелении. Половину хаира Кияметдин-бабай возвращал. На немой вопрос неизменно отвечал: много давать нельзя. Фарида-апа была под стать мужу. Принимая как-то 11-го ребенка в многодетной семье, она оторвала подол от собственного платья, чтобы завернуть младенца. Так и вернулась домой. Некоторые завистливые односельчане удивлялись «нерасторопности» супругов: имея такие способности, и бедствуют? Хоть бы о детях подумали! На всю жизнь запомнила Лиза Киямовна слова, брошенные ее одноклассником: «Значит, дочери муллы «пятерку» поставили, а сыну учителя - «четыре?». «Мой отец же никого не убил, он очень добрый», - горько заплакала она. Зло, совершенное тобой, всегда возвращается - в истине этих слов Лиза убеждалась не раз.… Лизе было пять, когда она сама научилась играть на мандолине, подбирая мелодии на слух. Ее стали возить на свадьбы, где игра способной девочки вознаграждалась улыбками и подарками. Как-то в село приехал большой человек, директор моторостроительного завода из Уфы - Михаил Ферин - здесь он баллотировался в депутаты. Его поразило выступление девчушки, которая не только играла, но и танцевала, и пела: «Далеко пойдет, плясунья!»Далеко точно пришлось ходить. В деревне была только семилетка. Окончив ее, деревенские вынуждены были пешком ходить за 20 километров в среднюю школу в Верхние Киги. Занятия начинались в девять, в дорогу собирались в шесть, только светать начинало. Так целым классом в любую распутицу и отправлялись за знаниями, только в суровые морозы оставаясь ночевать в школьном интернате. Учителя скидок не делали - обычное дело по тем временам. Лиза Мухаметова (так записали в паспорте) окончила школу на круглые пятерки. Она всегда знала, что будет учительницей, но в начале 60-х, чтобы поступить в институт, нужны были два года рабочего стажа.ПионервожатаяТак в 1959 году появилась в соседнем Арсланово 16-летняя пионервожатая. Неистощимая на выдумки, веселая, танцующая и поющая девушка вскоре сделалась любимицей местной ребятни. Приходилось и уроки вести. Спустя десятилетия семиклассник Усман Халилов прямо на уроке заявил: - «Вы моих дедушку с бабушкой учили!» - «Не может быть, не такая уж я старая!» - сопротивлялась Лиза Киямовна.На первую свою зарплату - 39 рублей - купила кожаные коричневые ботинки со шнурками. А еще оранжево-черный в клетку теплый платок. Детей, в семье которых жила на квартире, тоже не забывала. Из синей ткани, привезенной из Уфы, девчонкам сшили сарафаны. Не успела в Арсланово работу наладить, как ее отправили в отстающую абзаевскую среднюю школу. Был тогда такой метод знаменитого передовика труда, ткачихи Валентины Гагановой.УчебаВ 1961 году Лиза подала документы в Башкирский государственный университет на химфак, но подружки уговорили ее за компанию поехать в Бирский педагогический. Так все семеро и поступили. Уже на 4-м курсе началась практика в школе. А потом приехал брат Радил и увез сестру в Малояз, где он работал первым секретарем райкома партии. Братья всегда были для нее непререкаемым авторитетом, так в этой семье было принято. Лиза с головой погрузилась в школьную жизнь. Известие о болезни любимой Сауды пришло неожиданно. Сестра в больнице, дома остались четверо детей. И она помчалась в родные Киги. Из школы иногда возвращалась в два часа ночи. Смотреть за племянниками помогала мама. Районное начальство давно присматривалось к молодой учительнице. Красавица, умница, прекрасный организатор. Чем не кандидатура на пост первого секретаря райкома комсомола? Но Мухаметову предложение не обрадовало. Правдами и неправдами она снялась с учета, выписалась и поехала в Уфу. Убежала, одним словом. Больше всего на свете она хотела быть учителем.Столичная жизньЗаместитель министра просвещения был немало удивлен, когда к нему на прием пришла девушка и заявила: хочу работать простым учителем. Ее направили в Художественную школу-интернат.Сегодня, несмотря на возраст, она продолжает трудиться в лицее №42. работает также, как и много лет назад, когда образовался первый химико-биологический класс. Детей Лиза Киямовна никогда не отбирала: брала всех, у кого интерес есть, а приглядываться начинала в шестом. Вела кружок. Начинала издалека: почему без химии нельзя обойтись? Заинтересовывала. Ее дети не ходили к репетиторам. Она сама занималась с ними дополнительно и безвозмездно. И в выходные, и праздники. Приносила с собой что-нибудь вкусненькое к чаю. Из своей вместительной сумки, словно фокусница, вынимала конфеты. Решил задачку - угостись. Так рождались будущие победители олимпиад. Ребенку надо показать перспективу. Сама по себе химия ничего не даст, это лишь ступенька к будущей профессии, к любимой работе. Вспомнила тяжелобольного мальчишку, который учился на дому. В первый раз шла к нему и думала, что скажет. Увидела красивого подростка с потухшими глазами. Я тебе помогу врачом стать - будешь родителей лечить. Выздоровел, стал врачом. Сегодня Дмитрий Никитюк - хирург в одной из лучших клиник Уфы.Разве для того, чтобы узнать, как и чем твой ученик живет, классное руководство нужно? Бывало, что мать не в состоянии своего ребенка поднять, дома даже телевизора нет. Тогда Лиза Киямовна брала под контроль, помогала, вытягивала, направляла. Один из таких опекаемых - Ринат - большой начальник, работает на Севере.За долгие годы работы Лиза Киямовна подготовила более 100 призеров и победителей олимпиад разных уровней, вплоть до международных. Три ее ученика из одного класса с красными дипломами закончили химфак МГУ. Десятки поступили без экзаменов в самые престижные вузы страны и республики. Можно давно почивать на лаврах. Не очень понимает она это новомодное слово - инновации. Просто работать надо, не щадя себя, не оставлять без внимания тех, кого приручила, даже в институте, проверять, как сессию сдали…- Меня тревожит, что дети наши стали жестокими, - говорит народный учитель России, - и любой ценой стремятся к результату, забывая о совести. Гораздо важнее воспитать Человека, чем победителя олимпиад. Я всегда давала своим одноклассникам списывать. И не люблю тех, кто не позволяет. Может это не педагогично, но я-то все равно узнаю, что списал. Все хорошее возвращается, и зло тоже. Так меня отец учил.P.S. В квартире преподавателя химии лицея №42 и республиканского башкирского лицея-интерната Лизы Киямовны Агадуллиной висят большие, размером с хорошую картину, фотографии ее малой родины: деревянные домишки на берегу речушки Киги. А рядом миниатюрные лапти. Как напоминание о своих корнях, чтобы не загордилась в большом городе провинциалка, приехавшая когда-то из башкирской глубинки. А ее ученики уже покоряют другие страны и континенты. Не забывают. Вот и живущие в Москве ученики пришли в представительство республики, чтобы еще раз отдать дань уважения хрупкой и мужественной женщине – учителю №1 всего Башкортостана.

Автор: Светлана ЯНОВА

Фото: Риты ИШНИЯЗОВОЙ

Номер газеты: №7 (3731) от 02.02.2017

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