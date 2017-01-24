

Что нано-будущее нам готовит?



- Как текст или картинку? – спросила я с долей скептицизма.

И через 20 минут на мониторе компьютера уже красовалась объемная копия.

Еще пару часов, и был готов пластиковый бюст. Эксклюзивная статуэтка прямиком из-под принтера, хоть к скульпторам не ходи. Может быть, нечто похожее думали и о первых фотографиях...

Но на кафедре промышленного дизайна и прототипирования эти 3D-устройства обычно используют для более полезных и практичных целей:

- Иногда БГМУ просит изготовить копии современного медицинского оборудования, чтобы у студентов-хирургов была возможность на них потренироваться. Часто обращаются архитекторы для распечатки макетов, - делится руководитель Центра прототипирования Ильнур Нугуманов. - И, конечно же, приходят наши ребята, в основном с механического факультета. В своих научных работах они могут создавать прототипы, это и дешевле, и дает возможность сразу увидеть недостатки конструкции.

Один из готовых прототипов – роботизированная заправка будущего.

- Иначе говоря, холодная автозаправка. Там нет обслуживающего персонала, все работает на автоматике. Камера определяет, где у машины находится бензобак, передает координаты, и робот заправляет автомобиль. Попытки создания таких станций за рубежом уже предпринимаются, но это достаточно дорогостоящий проект. Да и не всем водителям идея пришлась по душе, иногда хочется отдохнуть с дороги: отвлечься и с кем-нибудь поговорить. Но есть такие участки, где всего этого не нужно, - говорит руководитель технопарка Наталья Бадоля. - Вообще мы хотим разработать целое направление по конструированию роботов-помощников, полезных как в хозяйстве, так и в нефтяной промышленности.

Но вскоре прототипирование перестанет быть кружком по интересам, и в следующем полугодии войдет в обязательный курс студентов. Впрочем, молодежный технопарк открыт для всех, кому интересна инженерия.

Еще одно популярное направление - мобильные приложения и разработка виртуальной реальности, где можно создавать различные тренажеры и симуляторы для учебного процесса.

На втором этаже разместился Центр корпоративных коммуникаций и студенческих сообществ УГНТУ. Площадка, похожая на уютный читальный зал, где разговаривать можно и даже нужно. Ведь нередко самые удачные идеи приходят во время непринужденного общения. Но этажом выше царит серьезная атмосфера – там находится инжиниринговый центр, где работают выпускники-аспиранты.

- Научных центров у нас много. Например, проект «Химическая сеть» имеет огромную материальную базу с опытными установками. Сейчас у нас создается лаборатория предприятия «Уфаоргсинтез», которая представляет собой уменьшенную модель производства. Еще есть крупная «Лаборатория нанотехнологий цементных систем им. А.Ф. Полака и Н.Х. Каримова», - рассказывает начальник Управления инноваций и трансфера технологий Руслан Соловьев. - Строительные материалы играют важную роль в бурении. Залить цемент в трех, - четырехкилометровую скважину так, чтобы он начал схватываться в призабойной зоне, – очень сложная техническая задача, тем более, что пласты пород попадаются разные. Но наши разработки пользуются спросом и у Роснефти, и у Лукойла.

И святая святых - лаборатории по перегонке нефти, первичная и вторичная, которые существуют с самого основания университета. В основном в них проводят практические занятия, но появление нового оборудования расширило горизонты исследований для сотрудников вуза.

- Для меня большой интерес представляет «Экоспектр», по которому можно быстро определить свойства нефтепродукта. Сейчас я собираю базу, чтобы можно было вывести алгоритм обработки данных, - рассказывает инженер кафедры технологии нефти и газа Игорь Лапшин. – Главная цель – моментально определить: добавляли ли в топливо примеси или нет во время транспортировки.

Нередко ученые участвуют и в разработках, проводимых в других регионах России. Так благодаря специалистам УГНТУ в Омском НПЗ начали производить игольчатый кокс, который ранее только импортировался в Россию, и технология производства была не известна.

Перечислять проекты можно и дальше, многие из которых направлены на решение проблем импортозамещения, некоторые пока остаются тайной.

Электроника из кремния – вчерашний день

- А это у нас образцы органического полимера, - указывает на тонкие прозрачные пластины с металлическим напылением магистр башкирского педагогического университета Ленар Якупов, которого удалось застать за работой в лаборатории наноэлектроники и органических материалов.

– Точнее, - продолжает он, – это датчики температуры и влажности, сделанные из полидифениленфталида, диэлектрика, который при определенных условиях начинает проводить ток.

Конечно, подобные измерители не новы, однако подавляющая часть электроники по-прежнему остается кремневой. Наверное, вы слышали о гибких дисплеях и экранах – все это органическая электроника – перспективное направление, изучением которого занимаются и в БГПУ.

На кафедре прикладной физики и нанотехнологий, как и в технопарке УГНТУ, можно найти 3D-сканеры и принтеры, станки с ЧПУ (числовым программным управлением), конструкторы для занятий робототехникой, массивные телескопы…

- Курсы астрономии у нас проводит индус Амал Нанди, в мире он довольно известен и публикуется в солидных научных журналах. У него уже появились здесь свои преемники: кандидаты наук, которые защитились под его руководством и успешно развивают направление, - говорит начальник Управления научной работы и международных связей Андрей Бунаков.

А вскоре у студентов и ученых появится возможность «путешествовать».

- За счет гранта федеральной целевой программы развития образования мы создаем мобильный центр – микроавтобус со встроенным оборудованием. По 11 направлениям, среди которых 3D-моделирование, астрономия, летательные аппараты, биофизика, нейротехнология, - рассказывает старший преподаватель кафедры прикладной физики и нанотехнологий Азат Галиев. – Это дает возможность тем же детям в глубинке познакомиться с аппаратурой, узнать на практике, как это работает, а не просто любоваться на нанотехнологии с экрана телевизора.

БГПУ уже готовит целую когорту преподавателей, компетентных вести кружки, а, возможно, и предметы по робототехнике и прототипированию. Для некоторых студентов занятия по этим направлениям входят в обязательную программу.

- Сейчас существует такая проблема: некоторые школы закупили современное оборудование, но как оно работает - не разобрались, - отметил старший преподаватель Азат Юсупов.

Водоросли против химикатов

Особый интерес представляют исследования в области биологии. В БГПУ находится крупнейшее в России альгологическое собрание организмов. Всего - 1220 штаммов водорослей и цианобактерий, которые были выделены на территории России, Украины, Чехии, США, Франции, Германии.

- Мы тесно сотрудничаем с Чехией. И как только появилась возможность, закупили такое же, как в Карловом университете, оборудование. И наша лаборатория была создана совсем недавно - в октябре, - говорит заведующая кафедрой биоэкологии и биологического образования Лира Гайсина. – Сейчас мы со студентами можем спокойно проводить молекулярно-генетический анализ, отбирая самые интересные виды для дальнейшего использования в разных отраслях биотехнологии. Например, предложили выращивать водоросль хлореллу-вульгарис, и поливать этой суспензией тепличные культуры. Она хорошо подходит в качестве живого биоудобрения и биопестицида: стимулирует рост растений и подавляет развитие патогенных микроорганизмов.

Кроме того, в прошлом году совместно в сибайском карьере мы открыли уникальную водоросль, синтезирующую особый токсин, который ранее нигде в мире не встречался у наземных организмов.

- Новость разлетелась моментально и стала своеобразной научной сенсацией, - улабается Лира Гайсина. – Направление этих исследований действительно серьезное. На Западе изучению возможности применения водорослей, как в медицине, так и в сельском хозяйстве, уделяется большое внимание…

Приятно отметить, что за последнее время в Уфе открылось множество подобных научных центров и лабораторий. Но обо всех сразу, к сожалению, невозможно рассказать. - Хотите, отсканируем вас? - предложили мне в технопарке УГНТУ.- Как текст или картинку? – спросила я с долей скептицизма.И через 20 минут на мониторе компьютера уже красовалась объемная копия.Еще пару часов, и был готов пластиковый бюст. Эксклюзивная статуэтка прямиком из-под принтера, хоть к скульпторам не ходи. Может быть, нечто похожее думали и о первых фотографиях...Но на кафедре промышленного дизайна и прототипирования эти 3D-устройства обычно используют для более полезных и практичных целей:- Иногда БГМУ просит изготовить копии современного медицинского оборудования, чтобы у студентов-хирургов была возможность на них потренироваться. Часто обращаются архитекторы для распечатки макетов, - делится руководитель Центра прототипирования Ильнур Нугуманов. - И, конечно же, приходят наши ребята, в основном с механического факультета. В своих научных работах они могут создавать прототипы, это и дешевле, и дает возможность сразу увидеть недостатки конструкции.Один из готовых прототипов – роботизированная заправка будущего.- Иначе говоря, холодная автозаправка. Там нет обслуживающего персонала, все работает на автоматике. Камера определяет, где у машины находится бензобак, передает координаты, и робот заправляет автомобиль. Попытки создания таких станций за рубежом уже предпринимаются, но это достаточно дорогостоящий проект. Да и не всем водителям идея пришлась по душе, иногда хочется отдохнуть с дороги: отвлечься и с кем-нибудь поговорить. Но есть такие участки, где всего этого не нужно, - говорит руководитель технопарка Наталья Бадоля. - Вообще мы хотим разработать целое направление по конструированию роботов-помощников, полезных как в хозяйстве, так и в нефтяной промышленности.Но вскоре прототипирование перестанет быть кружком по интересам, и в следующем полугодии войдет в обязательный курс студентов. Впрочем, молодежный технопарк открыт для всех, кому интересна инженерия.Еще одно популярное направление - мобильные приложения и разработка виртуальной реальности, где можно создавать различные тренажеры и симуляторы для учебного процесса.На втором этаже разместился Центр корпоративных коммуникаций и студенческих сообществ УГНТУ. Площадка, похожая на уютный читальный зал, где разговаривать можно и даже нужно. Ведь нередко самые удачные идеи приходят во время непринужденного общения. Но этажом выше царит серьезная атмосфера – там находится инжиниринговый центр, где работают выпускники-аспиранты.- Научных центров у нас много. Например, проект «Химическая сеть» имеет огромную материальную базу с опытными установками. Сейчас у нас создается лаборатория предприятия «Уфаоргсинтез», которая представляет собой уменьшенную модель производства. Еще есть крупная «Лаборатория нанотехнологий цементных систем им. А.Ф. Полака и Н.Х. Каримова», - рассказывает начальник Управления инноваций и трансфера технологий Руслан Соловьев. - Строительные материалы играют важную роль в бурении. Залить цемент в трех, - четырехкилометровую скважину так, чтобы он начал схватываться в призабойной зоне, – очень сложная техническая задача, тем более, что пласты пород попадаются разные. Но наши разработки пользуются спросом и у Роснефти, и у Лукойла.И святая святых - лаборатории по перегонке нефти, первичная и вторичная, которые существуют с самого основания университета. В основном в них проводят практические занятия, но появление нового оборудования расширило горизонты исследований для сотрудников вуза.- Для меня большой интерес представляет «Экоспектр», по которому можно быстро определить свойства нефтепродукта. Сейчас я собираю базу, чтобы можно было вывести алгоритм обработки данных, - рассказывает инженер кафедры технологии нефти и газа Игорь Лапшин. – Главная цель – моментально определить: добавляли ли в топливо примеси или нет во время транспортировки.Нередко ученые участвуют и в разработках, проводимых в других регионах России. Так благодаря специалистам УГНТУ в Омском НПЗ начали производить игольчатый кокс, который ранее только импортировался в Россию, и технология производства была не известна.Перечислять проекты можно и дальше, многие из которых направлены на решение проблем импортозамещения, некоторые пока остаются тайной.Электроника из кремния – вчерашний день- А это у нас образцы органического полимера, - указывает на тонкие прозрачные пластины с металлическим напылением магистр башкирского педагогического университета Ленар Якупов, которого удалось застать за работой в лаборатории наноэлектроники и органических материалов.– Точнее, - продолжает он, – это датчики температуры и влажности, сделанные из полидифениленфталида, диэлектрика, который при определенных условиях начинает проводить ток.Конечно, подобные измерители не новы, однако подавляющая часть электроники по-прежнему остается кремневой. Наверное, вы слышали о гибких дисплеях и экранах – все это органическая электроника – перспективное направление, изучением которого занимаются и в БГПУ.На кафедре прикладной физики и нанотехнологий, как и в технопарке УГНТУ, можно найти 3D-сканеры и принтеры, станки с ЧПУ (числовым программным управлением), конструкторы для занятий робототехникой, массивные телескопы…- Курсы астрономии у нас проводит индус Амал Нанди, в мире он довольно известен и публикуется в солидных научных журналах. У него уже появились здесь свои преемники: кандидаты наук, которые защитились под его руководством и успешно развивают направление, - говорит начальник Управления научной работы и международных связей Андрей Бунаков.А вскоре у студентов и ученых появится возможность «путешествовать».- За счет гранта федеральной целевой программы развития образования мы создаем мобильный центр – микроавтобус со встроенным оборудованием. По 11 направлениям, среди которых 3D-моделирование, астрономия, летательные аппараты, биофизика, нейротехнология, - рассказывает старший преподаватель кафедры прикладной физики и нанотехнологий Азат Галиев. – Это дает возможность тем же детям в глубинке познакомиться с аппаратурой, узнать на практике, как это работает, а не просто любоваться на нанотехнологии с экрана телевизора.БГПУ уже готовит целую когорту преподавателей, компетентных вести кружки, а, возможно, и предметы по робототехнике и прототипированию. Для некоторых студентов занятия по этим направлениям входят в обязательную программу.- Сейчас существует такая проблема: некоторые школы закупили современное оборудование, но как оно работает - не разобрались, - отметил старший преподаватель Азат Юсупов.Водоросли против химикатовОсобый интерес представляют исследования в области биологии. В БГПУ находится крупнейшее в России альгологическое собрание организмов. Всего - 1220 штаммов водорослей и цианобактерий, которые были выделены на территории России, Украины, Чехии, США, Франции, Германии.- Мы тесно сотрудничаем с Чехией. И как только появилась возможность, закупили такое же, как в Карловом университете, оборудование. И наша лаборатория была создана совсем недавно - в октябре, - говорит заведующая кафедрой биоэкологии и биологического образования Лира Гайсина. – Сейчас мы со студентами можем спокойно проводить молекулярно-генетический анализ, отбирая самые интересные виды для дальнейшего использования в разных отраслях биотехнологии. Например, предложили выращивать водоросль хлореллу-вульгарис, и поливать этой суспензией тепличные культуры. Она хорошо подходит в качестве живого биоудобрения и биопестицида: стимулирует рост растений и подавляет развитие патогенных микроорганизмов.Кроме того, в прошлом году совместно в сибайском карьере мы открыли уникальную водоросль, синтезирующую особый токсин, который ранее нигде в мире не встречался у наземных организмов.- Новость разлетелась моментально и стала своеобразной научной сенсацией, - улабается Лира Гайсина. – Направление этих исследований действительно серьезное. На Западе изучению возможности применения водорослей, как в медицине, так и в сельском хозяйстве, уделяется большое внимание…Приятно отметить, что за последнее время в Уфе открылось множество подобных научных центров и лабораторий. Но обо всех сразу, к сожалению, невозможно рассказать.

Автор: Анастасия ЛИСТКОВА

Номер газеты: №5 (3729) от 26.01.2017

Уфимские ведомости Вторник №4 (3728) от 24.01.2017 Уфимские ведомости Четверг №5 (3729) от 26.01.2017









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