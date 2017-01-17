

Коммунальная перезагрузка





Новый регламент



- Касаясь темы капремонта жилых домов, скажу: очень часто они завершаются с недоделками, порой серьезными. Поэтому решено скорректировать методику назначения фирмы-исполнителя. Отныне «Региональный оператор» проводит еще один, предварительный отбор. А создание ремонтного фонда с баланса этой организации мы решили перенести на отдельный независимый счет, - отметил он.

После того, как весь объем работ завершен, дом обязательно должна принять госинспекция. В результате чего нередко обнаруживаются ошибки в изоляции труб, монтаже тепловых систем. Далее – еще один, контрольный осмотр. Теперь же практика иная. Из комитета в управляющую компанию уходит запрос с предложением описать обнаруженные нарушения. То есть, государственная проверка носит уже не общий, а предметный характер.

Что ждет «аварийку»?

Следующей затронутой темой стало строительство многоквартирных домов - в рамках программы расселения аварийного жилья. Как отметил Шафиков, работа ведется совместно с Госкомитетом РБ по строительству и архитектуре. К сожалению, не обходится без накладок, большая часть которых фиксируется после обращений граждан. Изменить ситуацию должны уже озвученные в 2016 году изменения в строительном законодательстве.

Опасный газ

Еще одно направление деятельности жилищного надзора-контроль состояниz газового оборудования в подъездах и квартирах. Правовая база здесь - специальные нормативы КоАП. Эксплуатация голубого топлива всегда сопряжена с риском. Чтобы не жить на газовой бомбе, достаточно заключить с соответствующей организацией договор на обслуживание котлов, труб. Только вот с дилетантами без лицензии дела иметь не стоит…

Увы, жильцы не всегда ведут себя обдуманно. Так, некоторые просто не хотят пускать газовиков за порог. Ценой такого отношения может стать штраф. Вообще, нарушения в этой сфере теперь караются строго: физлицо может потерять до двух тысяч рублей, должностное и юридическое до 20 и 100 тысяч? соответственно.

- Дома, находящиеся в зоне риска, вносим в единый федеральный реестр. Решить эту проблему вполне по силам, материальными ресурсами мы обеспечены, равно как и кадрами, - отмечает Шафиков.

Как добыть информацию?

Залог эффективного функционирования системы ЖКХ – грамотное информационное обеспечение. Как раз для этого и создается сервер под названием ГИС. Уже сейчас его пользователи могут следить за ситуацией на рынке комуслуг, получать ответы на вопросы. При этом техническая часть проекта реализована еще не полностью. Ожидается, что в полную силу он заработает с 1 января 2018 года.

Надежды на него возлагаются очень большие. Так, после полной активации системы оплачивать свои счета уфимцы будут лишь после появления в доступе соответствующих данных.

Домовой счетчик

стати, смотреть за этими цифрами – тоже прерогатива Госжилнадзора. А обязанность по установке общедомовых приборов учета ложится на ресурсоснабжающие компании.

Вышеперечисленные меры становятся вполне понятны, если посмотреть статистику. Только за последнее время Комитет по жилищному и строительному контролю выдал 780 предписаний по исправлению ошибочного начисления платы. Результатом разбирательств стал возврат жителям республики более чем сорока миллионов рублей. Как пояснил Ильдар Шафиков, в большинстве случаев речь шла о перерасчете отопления и пресловутой статье ОДН. Первый месяц года ознаменовался переменами в жилищном и строительном законодательстве. В числе прочего, они коснулись работы управляющих компаний, правил технической эксплуатации жилого фонда, обеспечения коммунальными услугами. Об этом на пресс-конференции рассказал председатель Государственного комитета РБ по жилищному и строительному надзору Ильдар Шафиков.Новый регламент- Касаясь темы капремонта жилых домов, скажу: очень часто они завершаются с недоделками, порой серьезными. Поэтому решено скорректировать методику назначения фирмы-исполнителя. Отныне «Региональный оператор» проводит еще один, предварительный отбор. А создание ремонтного фонда с баланса этой организации мы решили перенести на отдельный независимый счет, - отметил он.После того, как весь объем работ завершен, дом обязательно должна принять госинспекция. В результате чего нередко обнаруживаются ошибки в изоляции труб, монтаже тепловых систем. Далее – еще один, контрольный осмотр. Теперь же практика иная. Из комитета в управляющую компанию уходит запрос с предложением описать обнаруженные нарушения. То есть, государственная проверка носит уже не общий, а предметный характер.Что ждет «аварийку»?Следующей затронутой темой стало строительство многоквартирных домов - в рамках программы расселения аварийного жилья. Как отметил Шафиков, работа ведется совместно с Госкомитетом РБ по строительству и архитектуре. К сожалению, не обходится без накладок, большая часть которых фиксируется после обращений граждан. Изменить ситуацию должны уже озвученные в 2016 году изменения в строительном законодательстве.Опасный газЕще одно направление деятельности жилищного надзора-контроль состояниz газового оборудования в подъездах и квартирах. Правовая база здесь - специальные нормативы КоАП. Эксплуатация голубого топлива всегда сопряжена с риском. Чтобы не жить на газовой бомбе, достаточно заключить с соответствующей организацией договор на обслуживание котлов, труб. Только вот с дилетантами без лицензии дела иметь не стоит…Увы, жильцы не всегда ведут себя обдуманно. Так, некоторые просто не хотят пускать газовиков за порог. Ценой такого отношения может стать штраф. Вообще, нарушения в этой сфере теперь караются строго: физлицо может потерять до двух тысяч рублей, должностное и юридическое до 20 и 100 тысяч? соответственно.- Дома, находящиеся в зоне риска, вносим в единый федеральный реестр. Решить эту проблему вполне по силам, материальными ресурсами мы обеспечены, равно как и кадрами, - отмечает Шафиков.Как добыть информацию?Залог эффективного функционирования системы ЖКХ – грамотное информационное обеспечение. Как раз для этого и создается сервер под названием ГИС. Уже сейчас его пользователи могут следить за ситуацией на рынке комуслуг, получать ответы на вопросы. При этом техническая часть проекта реализована еще не полностью. Ожидается, что в полную силу он заработает с 1 января 2018 года.Надежды на него возлагаются очень большие. Так, после полной активации системы оплачивать свои счета уфимцы будут лишь после появления в доступе соответствующих данных.Домовой счетчикстати, смотреть за этими цифрами – тоже прерогатива Госжилнадзора. А обязанность по установке общедомовых приборов учета ложится на ресурсоснабжающие компании.Вышеперечисленные меры становятся вполне понятны, если посмотреть статистику. Только за последнее время Комитет по жилищному и строительному контролю выдал 780 предписаний по исправлению ошибочного начисления платы. Результатом разбирательств стал возврат жителям республики более чем сорока миллионов рублей. Как пояснил Ильдар Шафиков, в большинстве случаев речь шла о перерасчете отопления и пресловутой статье ОДН.

Автор: Иван БЕГМА

Номер газеты: №3 (3727) от 19.01.2017

Уфимские ведомости Вторник №2 (3726) от 17.01.2017 Уфимские ведомости Четверг №3 (3727) от 19.01.2017









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