

Педагоги напишут эссе



Отправиться с детьми в виртуальную экскурсию по Лувру и реальный поход на Инзер, использовать на уроке QR-коды, написать эссе за 4 часа – кажется, что современным учителям под силу все. «Если надо будет, можем даже в космос полететь», – шутят они в кулуарах. Но вполне серьезно добавляют: «Главное – любить профессию и детей. Без души никак».

В этом году «Учитель года» проводится в 20-й раз. За это время за звание лучшего поборолись более 2000 человек, а лауреатами стали свыше 300 педагогов, 16 из которых победили и в республиканском конкурсе.

- Я помню, как мы в январе 1997-го волновались перед первым «Учителем года», - многое было в новинку, а хотелось организовать настоящий праздник для педагогов, - поделилась со сцены начальник Управления народного образования Уфы тех лет ГалияМухамедьярова. – Стояла задача собрать настоящиеталанты из всех районов Уфы, показать, какие профессионалы и преданные своему делу люди работают в школах. Статус столичного учителя обязывал ко многому.

Первым победителем стала учитель немецкого языка гимназии №86 Светлана Соколова. Она и сегодня работает в любимой школе - заместителем директора по учебно-воспитательной работе.А в 2017-м участие принимают уже 48 педагогов, еще 23 человека – в конкурсе «Учитель года башкирского языка и литературы». Каждый год жюри усложняет задания и придумывает что-то особенное. Нынче новшеством для номинантов станет обязательное эссе на тему «Учитель – профессия будущего».

- Количество участников ежегодно увеличивается, традицией также стало участие в конкурсе молодых учителей. Педагоги, присутствующие сегодня в зале, - необыкновенны во всем, творческие, одухотворенные, удивительно обаятельные, не только обучают подрастающее поколение, но и ведут важную научно-педагогическую деятельность, разрабатывают авторские программы, внедряют в учебный процесс новейшие технологии, - отметилзаместитель главы администрации Уфы СынтимирБаязитов.

…Учитель китайского языка Тимур Зариповработает в гимназии №39 три года, но уже успел стать местной знаменитостью. Ребята в качестве второго иностранного все чаще выбирают язык Поднебесной, который считается одним из самых сложных в мире.

- А это реально - выучить китайский русскому ребенку?

- Конечно. Причем мы занимаемся не только преподаванием, но и разработкой методик обучения и их апробацией на практике. Сегодня в России не так много школ, которые ввели китайский в перечень дисциплин. В основном это приграничные территории с Китаем, Москва и Санкт-Петербург. А в нашей гимназии ученики могут изучать китайский даже со второго класса. Сам я постигал язык у известного преподавателя Ларисы ПетровныЧерниковой, учился в Китае, куда и сейчас постоянно езжу на курсы повышения квалификации. Сейчас готовимся к Неделе Китая, ставшей традиционной в нашей гимназии. Приходите, будет интересно! В ДК «Моторостроитель» торжественно открыт конкурс «Учитель года-2017».Отправиться с детьми в виртуальную экскурсию по Лувру и реальный поход на Инзер, использовать на уроке QR-коды, написать эссе за 4 часа – кажется, что современным учителям под силу все. «Если надо будет, можем даже в космос полететь», – шутят они в кулуарах. Но вполне серьезно добавляют: «Главное – любить профессию и детей. Без души никак».В этом году «Учитель года» проводится в 20-й раз. За это время за звание лучшего поборолись более 2000 человек, а лауреатами стали свыше 300 педагогов, 16 из которых победили и в республиканском конкурсе.- Я помню, как мы в январе 1997-го волновались перед первым «Учителем года», - многое было в новинку, а хотелось организовать настоящий праздник для педагогов, - поделилась со сцены начальник Управления народного образования Уфы тех лет ГалияМухамедьярова. – Стояла задача собрать настоящиеталанты из всех районов Уфы, показать, какие профессионалы и преданные своему делу люди работают в школах. Статус столичного учителя обязывал ко многому.Первым победителем стала учитель немецкого языка гимназии №86 Светлана Соколова. Она и сегодня работает в любимой школе - заместителем директора по учебно-воспитательной работе.А в 2017-м участие принимают уже 48 педагогов, еще 23 человека – в конкурсе «Учитель года башкирского языка и литературы». Каждый год жюри усложняет задания и придумывает что-то особенное. Нынче новшеством для номинантов станет обязательное эссе на тему «Учитель – профессия будущего».- Количество участников ежегодно увеличивается, традицией также стало участие в конкурсе молодых учителей. Педагоги, присутствующие сегодня в зале, - необыкновенны во всем, творческие, одухотворенные, удивительно обаятельные, не только обучают подрастающее поколение, но и ведут важную научно-педагогическую деятельность, разрабатывают авторские программы, внедряют в учебный процесс новейшие технологии, - отметилзаместитель главы администрации Уфы СынтимирБаязитов.…Учитель китайского языка Тимур Зариповработает в гимназии №39 три года, но уже успел стать местной знаменитостью. Ребята в качестве второго иностранного все чаще выбирают язык Поднебесной, который считается одним из самых сложных в мире.- А это реально - выучить китайский русскому ребенку?- Конечно. Причем мы занимаемся не только преподаванием, но и разработкой методик обучения и их апробацией на практике. Сегодня в России не так много школ, которые ввели китайский в перечень дисциплин. В основном это приграничные территории с Китаем, Москва и Санкт-Петербург. А в нашей гимназии ученики могут изучать китайский даже со второго класса. Сам я постигал язык у известного преподавателя Ларисы ПетровныЧерниковой, учился в Китае, куда и сейчас постоянно езжу на курсы повышения квалификации. Сейчас готовимся к Неделе Китая, ставшей традиционной в нашей гимназии. Приходите, будет интересно!

Автор: Альфия РАИМОВА

Фото: Риты ИШНИЯЗОВОЙ

Номер газеты: №3 (3727) от 19.01.2017

Уфимские ведомости Вторник №2 (3726) от 17.01.2017 Уфимские ведомости Четверг №3 (3727) от 19.01.2017









Поделиться Нашли ошибку? Выделите найденную ошибку и нажмите

Ctrl + Enter

Мы обязательно исправим!



