

Все звезды в гости к нам





Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Сергей Мозякин и другие ведущие игроки КХЛ предстанут перед уфимцами и гостями башкирской столицы. Команды традиционно формировались путем голосования. Первыми выбор сделали болельщики. За десять дней они определили одного защитника и трех нападающих от каждого дивизиона. Большинство голосов (почти 6000) отдали Сергею Мозякину.



Следом свое мнение высказали спортивные журналисты. Они обозначили 12 участников, среди которых два юлаевца – Захар Арзамасцев и Кирилл Капризов. Еще 12 человек определил департамент проведения соревнований лиги.



Осталось узнать имена четырех лучших игроков Кубка вызова МХЛ, который состоится 15 января и откроет Неделю Звезд.



19 января состоится первый в истории Матч Звезд Женской хоккейной лиги, в котором в формате «Запад» против «Востока» примут участие по 17 наиболее ярких хоккеисток ЖХЛ в каждой команде – по два вратаря и 15 полевых игроков, возглавляемые дуэтами лучших тренеров лиги.

21 января пройдет мастер-шоу звезд Континентальной хоккейной лиги, которые продемонстрируют свою скорость и креативность во время различных конкурсов, представленных как традиционными, наиболее любимыми среди болельщиков состязаниями (эффектный буллит, мощный бросок, круг на скорость), так и новыми, которые ранее еще не проводились в рамках главного хоккейного праздника.

Кульминацией Недели станет проведение 22 января Турнира четырех команд, составленных из лучших хоккеистов от каждого дивизиона Чемпионата КХЛ. В каждой из звездных сборных выступят по 11 хоккеистов: один вратарь, девять полевых игроков и один из четырех лучших участников Кубка вызова МХЛ. Для выявления победителя проведут два полуфинала и финальный матч. Команды будут соперничать в формате «4 на 4», а в случае дополнительного времени – «3 на 3». В это воскресенье на льду «Уфа-Арены» стартует Неделя Звезд Хоккея, которая продлится до 22 января. Сегодня мы публикуем краткий анонс предстоящего спортивного мероприятия, всероссийского масштаба.Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Сергей Мозякин и другие ведущие игроки КХЛ предстанут перед уфимцами и гостями башкирской столицы. Команды традиционно формировались путем голосования. Первыми выбор сделали болельщики. За десять дней они определили одного защитника и трех нападающих от каждого дивизиона. Большинство голосов (почти 6000) отдали Сергею Мозякину.Следом свое мнение высказали спортивные журналисты. Они обозначили 12 участников, среди которых два юлаевца – Захар Арзамасцев и Кирилл Капризов. Еще 12 человек определил департамент проведения соревнований лиги.Осталось узнать имена четырех лучших игроков Кубка вызова МХЛ, который состоится 15 января и откроет Неделю Звезд.19 января состоится первый в истории Матч Звезд Женской хоккейной лиги, в котором в формате «Запад» против «Востока» примут участие по 17 наиболее ярких хоккеисток ЖХЛ в каждой команде – по два вратаря и 15 полевых игроков, возглавляемые дуэтами лучших тренеров лиги.21 января пройдет мастер-шоу звезд Континентальной хоккейной лиги, которые продемонстрируют свою скорость и креативность во время различных конкурсов, представленных как традиционными, наиболее любимыми среди болельщиков состязаниями (эффектный буллит, мощный бросок, круг на скорость), так и новыми, которые ранее еще не проводились в рамках главного хоккейного праздника.Кульминацией Недели станет проведение 22 января Турнира четырех команд, составленных из лучших хоккеистов от каждого дивизиона Чемпионата КХЛ. В каждой из звездных сборных выступят по 11 хоккеистов: один вратарь, девять полевых игроков и один из четырех лучших участников Кубка вызова МХЛ. Для выявления победителя проведут два полуфинала и финальный матч. Команды будут соперничать в формате «4 на 4», а в случае дополнительного времени – «3 на 3».

Автор: Алексей ФАТЫХОВ, Мария АПКАРИМОВА

Номер газеты: №1 (3725) от 12.01.2017

Уфимские ведомости Вторник №93 (3723) от 20.12.2016 Уфимские ведомости Четверг №1 (3725) от 12.01.2017









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