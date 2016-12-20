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И будет вам счастье….


И будет вам счастье….Какого цвета выбрать наряд на торжество, какие угощения поставить на праздничный стол, какие подарки стоит дарить, чтобы не разозлить символ 2017-го - Петуха… Перед Новым годом на нас буквально «сыпятся»подобные советы. Стоит ли к ним прислушиваться? Об этом наш разговор с консультантом по фен-шуй Светланой Тимербулатовой.
- Не каждый житель нашего города разбирается в потоках инь и янь. Есть ли реальные правила, чтобы привлечь положительную энергию в дом?
- Начнем с генеральной уборки. Уверяю вас, порядок в доме очень важен для нормального самочувствия каждого человека, даже того, кто «не зациклен на чистоте». Если разобрать многолетние завалы, вытереть пыль и чисто вымыть полы, вы почувствуете, как уходит привычная усталость. Жить станет легче. Дело в том, что свалка вещей, которые годами не используются, вызывает застой, создавая в доме тягостную атмосферу и лишая вас энергии. Беспорядок вносит сумятицу в ваши мысли и дела. У каждой хозяйки на верхних шкафах пылятся старые мясорубки, фритюрницы, банки-склянки. И все это – про запас. «А вдруг когда-нибудь пригодится?» - думаем мы. Нет! Все, чем не пользуетесь, отдайте родне, друзьям, знакомым.
- Это правило работает для офиса?
- Безусловно. Перед уходом на новогодние каникулы сделайте масштабную ревизию на рабочем месте – отправьте в мусорное ведро ненужные бумаги, сложите документы в папки, почините или избавьтесь от вышедшей из строя оргтехники. Чем меньше у вас «завалов» на столе или в кабинете, тем реже вы сталкиваетесь с неприятностями и трудностями. Любой беспорядок препятствует ровному потоку энергии, что вызывает проблемы в жизни и карьере.
«Ревизию» надо делать и в своем окружении, а это самое сложное. Сократите до минимума ненужное общение. Разговоры «ни о чем» забирают вашу энергию и силу. Надо выкинуть ту «жилетку», в которую привыкли плакаться, а попросту сливать свои негативные эмоции ваши мнимые друзья.
- Легенда о процветании Сингапура, живущего по законам фен-шуй, многим не дает покоя. Возможно ли разбогатеть, следуя этим правилам?
- Если не разбогатеть, то улучшить свое финансовое положение можно. Главный совет – избавьтесь от незавершенных дел. Такие «недоделки» всегда будут мешать вашему продвижению вперед. Даже если вы очень устали, привыкайте доводить все до «ума». А Новый год - прекрасный повод разрешить многие спорные вопросы. Также ответьте на все письма, позвоните тем, кому обещали.
Во-вторых, почините все краны в квартире. И дело здесь не только в счетчиках на жилищно-коммунальные услуги. Постоянно капающая вода может буквально смыть благосостояние. Повесьте в прихожей люстры с мощными лампами. Яркий свет будет приглашать хорошую энергию в ваш дом.Регулярно проветривайте квартиру. Ветер позволяет ци свободно перемещаться по квартире. Избавьтесь от кактусов и других растений с иголками. Острые шипы несут отрицательную энергию. Вместо этого поставьте на юго-востоке гостиной или кабинета горшок с толстянкой («денежным деревом»). Мелкие круглые листики этого растения похожи на монетки.
- А как же традиционная елка?
- К натуральности хвойного дерева фен-шуй не выдвигает строгих требований, главное, чтобы дерево было ровным, устойчивым и пышным.
Наиболее подходящим местом для ели станет южная зона комнаты. Разместив красочную, сияющую огнями елку в секторе Огня, тем самым активизируете энергию славы и признания.Украсьте игрушечными подковами, золотыми рыбками, гирляндами новогоднего дождика. Одним из сильных «провокаторов» богатства станут часы, символизирующие ценность времени, как составляющую финансового успеха.

Автор: Альфия РАИМОВА
Номер газеты: №94 (3724) от 29.12.2016

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