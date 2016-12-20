

И будет вам счастье….



- Не каждый житель нашего города разбирается в потоках инь и янь. Есть ли реальные правила, чтобы привлечь положительную энергию в дом?

- Начнем с генеральной уборки. Уверяю вас, порядок в доме очень важен для нормального самочувствия каждого человека, даже того, кто «не зациклен на чистоте». Если разобрать многолетние завалы, вытереть пыль и чисто вымыть полы, вы почувствуете, как уходит привычная усталость. Жить станет легче. Дело в том, что свалка вещей, которые годами не используются, вызывает застой, создавая в доме тягостную атмосферу и лишая вас энергии. Беспорядок вносит сумятицу в ваши мысли и дела. У каждой хозяйки на верхних шкафах пылятся старые мясорубки, фритюрницы, банки-склянки. И все это – про запас. «А вдруг когда-нибудь пригодится?» - думаем мы. Нет! Все, чем не пользуетесь, отдайте родне, друзьям, знакомым.

- Это правило работает для офиса?

- Безусловно. Перед уходом на новогодние каникулы сделайте масштабную ревизию на рабочем месте – отправьте в мусорное ведро ненужные бумаги, сложите документы в папки, почините или избавьтесь от вышедшей из строя оргтехники. Чем меньше у вас «завалов» на столе или в кабинете, тем реже вы сталкиваетесь с неприятностями и трудностями. Любой беспорядок препятствует ровному потоку энергии, что вызывает проблемы в жизни и карьере.

«Ревизию» надо делать и в своем окружении, а это самое сложное. Сократите до минимума ненужное общение. Разговоры «ни о чем» забирают вашу энергию и силу. Надо выкинуть ту «жилетку», в которую привыкли плакаться, а попросту сливать свои негативные эмоции ваши мнимые друзья.

- Легенда о процветании Сингапура, живущего по законам фен-шуй, многим не дает покоя. Возможно ли разбогатеть, следуя этим правилам?

- Если не разбогатеть, то улучшить свое финансовое положение можно. Главный совет – избавьтесь от незавершенных дел. Такие «недоделки» всегда будут мешать вашему продвижению вперед. Даже если вы очень устали, привыкайте доводить все до «ума». А Новый год - прекрасный повод разрешить многие спорные вопросы. Также ответьте на все письма, позвоните тем, кому обещали.

Во-вторых, почините все краны в квартире. И дело здесь не только в счетчиках на жилищно-коммунальные услуги. Постоянно капающая вода может буквально смыть благосостояние. Повесьте в прихожей люстры с мощными лампами. Яркий свет будет приглашать хорошую энергию в ваш дом.Регулярно проветривайте квартиру. Ветер позволяет ци свободно перемещаться по квартире. Избавьтесь от кактусов и других растений с иголками. Острые шипы несут отрицательную энергию. Вместо этого поставьте на юго-востоке гостиной или кабинета горшок с толстянкой («денежным деревом»). Мелкие круглые листики этого растения похожи на монетки.

- А как же традиционная елка?

- К натуральности хвойного дерева фен-шуй не выдвигает строгих требований, главное, чтобы дерево было ровным, устойчивым и пышным.

Наиболее подходящим местом для ели станет южная зона комнаты. Разместив красочную, сияющую огнями елку в секторе Огня, тем самым активизируете энергию славы и признания.Украсьте игрушечными подковами, золотыми рыбками, гирляндами новогоднего дождика. Одним из сильных «провокаторов» богатства станут часы, символизирующие ценность времени, как составляющую финансового успеха. Какого цвета выбрать наряд на торжество, какие угощения поставить на праздничный стол, какие подарки стоит дарить, чтобы не разозлить символ 2017-го - Петуха… Перед Новым годом на нас буквально «сыпятся»подобные советы. Стоит ли к ним прислушиваться? Об этом наш разговор с консультантом по фен-шуй Светланой Тимербулатовой.- Не каждый житель нашего города разбирается в потоках инь и янь. Есть ли реальные правила, чтобы привлечь положительную энергию в дом?- Начнем с генеральной уборки. Уверяю вас, порядок в доме очень важен для нормального самочувствия каждого человека, даже того, кто «не зациклен на чистоте». Если разобрать многолетние завалы, вытереть пыль и чисто вымыть полы, вы почувствуете, как уходит привычная усталость. Жить станет легче. Дело в том, что свалка вещей, которые годами не используются, вызывает застой, создавая в доме тягостную атмосферу и лишая вас энергии. Беспорядок вносит сумятицу в ваши мысли и дела. У каждой хозяйки на верхних шкафах пылятся старые мясорубки, фритюрницы, банки-склянки. И все это – про запас. «А вдруг когда-нибудь пригодится?» - думаем мы. Нет! Все, чем не пользуетесь, отдайте родне, друзьям, знакомым.- Это правило работает для офиса?- Безусловно. Перед уходом на новогодние каникулы сделайте масштабную ревизию на рабочем месте – отправьте в мусорное ведро ненужные бумаги, сложите документы в папки, почините или избавьтесь от вышедшей из строя оргтехники. Чем меньше у вас «завалов» на столе или в кабинете, тем реже вы сталкиваетесь с неприятностями и трудностями. Любой беспорядок препятствует ровному потоку энергии, что вызывает проблемы в жизни и карьере.«Ревизию» надо делать и в своем окружении, а это самое сложное. Сократите до минимума ненужное общение. Разговоры «ни о чем» забирают вашу энергию и силу. Надо выкинуть ту «жилетку», в которую привыкли плакаться, а попросту сливать свои негативные эмоции ваши мнимые друзья.- Легенда о процветании Сингапура, живущего по законам фен-шуй, многим не дает покоя. Возможно ли разбогатеть, следуя этим правилам?- Если не разбогатеть, то улучшить свое финансовое положение можно. Главный совет – избавьтесь от незавершенных дел. Такие «недоделки» всегда будут мешать вашему продвижению вперед. Даже если вы очень устали, привыкайте доводить все до «ума». А Новый год - прекрасный повод разрешить многие спорные вопросы. Также ответьте на все письма, позвоните тем, кому обещали.Во-вторых, почините все краны в квартире. И дело здесь не только в счетчиках на жилищно-коммунальные услуги. Постоянно капающая вода может буквально смыть благосостояние. Повесьте в прихожей люстры с мощными лампами. Яркий свет будет приглашать хорошую энергию в ваш дом.Регулярно проветривайте квартиру. Ветер позволяет ци свободно перемещаться по квартире. Избавьтесь от кактусов и других растений с иголками. Острые шипы несут отрицательную энергию. Вместо этого поставьте на юго-востоке гостиной или кабинета горшок с толстянкой («денежным деревом»). Мелкие круглые листики этого растения похожи на монетки.- А как же традиционная елка?- К натуральности хвойного дерева фен-шуй не выдвигает строгих требований, главное, чтобы дерево было ровным, устойчивым и пышным.Наиболее подходящим местом для ели станет южная зона комнаты. Разместив красочную, сияющую огнями елку в секторе Огня, тем самым активизируете энергию славы и признания.Украсьте игрушечными подковами, золотыми рыбками, гирляндами новогоднего дождика. Одним из сильных «провокаторов» богатства станут часы, символизирующие ценность времени, как составляющую финансового успеха.

Автор: Альфия РАИМОВА

Номер газеты: №94 (3724) от 29.12.2016

Уфимские ведомости Вторник №93 (3723) от 20.12.2016 Уфимские ведомости Четверг №94 (3724) от 29.12.2016









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