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Ждет Дед Мороз


Отметив Новый год, уфимцы могут весело и с пользой провести зимние каникулы, катаясь, на коньках и лыжах, поиграть в дворовый хоккей. Всего в городе установлено 69 новогодних елок. Силами администраций районов ледовые городки сооружены на 18 площадках, залиты 20 катков. Жилищными службами обустроены 65 горок и 35 ледяных пятачков.

В этом году уфимцы могут посетить две главные елки – на площади им. Ленина и на нижней площадке вблизи Конгресс-холла. Здесь же установлена гостевая юрта Деда Мороза, где он принимает гостей до 15 января.

В Кировском районе ледовая композиция расположилась на площадке по улице Мубарякова (напротив ресторана «Макдоналдс»).

В Ленинском городки установлены перед сквером «Волна», на стадионе «Нижегородец» и в поселке 8 Марта.

В Октябрьском горки с лабиринтами и скульптурами воздвигнуты около Дворца спорта и в парке «Кашкадан».

В Советском впервые в этом году появился ледовый городок на площади около «Уфа-Арены». Он создан специально к Неделе звезд хоккея, которая пройдет в середине января.

В Орджоникидзевском новогодняя ель украсила площадь перед дворцом Орджоникидзе, а темой ледового городка стало кино.


В Демском точкой притяжения традиционно стал местный парк, большой ледовый городок воздвигнут возле дворца «Орион».

В Калининском ледяные скульптуры расположились на площади Дворца культуры «Моторостроитель». А в Инорсе открылся городок «Сказочный полет», в Шакше –композиция на улице Мелеузовской возле домов №№29 и 31.

Номер газеты: №94 (3724) от 29.12.2016

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