В Башкирии начался осенний призыв

В осенний призыв военкомат Башкортостана отправит в армию больше четырех тысяч человек, сообщает телеграм-канал «Башкирский домовой».

У всех прибывших измерят температуру, они дважды сдадут тест на ковид, а все помещения будут дезинфицироваться. Непосредственно на пункте сбора ребятам выдадут контейнеры с масками и предметами личной гигиены. Когда призывники прибудут к себе в часть, они будут помещены на двухнедельный карантин. И уж только после этих процедур у них появится полное основание сказать: «Здравствуй, армия!»