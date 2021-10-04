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В Башкирии начался осенний призыв

Автор: juliapahomova от 4-10-2021, 09:46

В осенний призыв военкомат Башкортостана отправит в армию больше четырех тысяч человек, сообщает телеграм-канал «Башкирский домовой».

У всех прибывших измерят температуру, они дважды сдадут тест на ковид, а все помещения будут дезинфицироваться. Непосредственно на пункте сбора ребятам выдадут контейнеры с масками и предметами личной гигиены. Когда призывники прибудут к себе в часть, они будут помещены на двухнедельный карантин. И уж только после этих процедур у них появится полное основание сказать: «Здравствуй, армия!»

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