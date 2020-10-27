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На остановках транспорта Уфы можно купить медицинскую маску

Автор: juliapahomova от 27-10-2020, 15:27

На остановках общественного транспорта в Уфе начали продавать средства индивидуальной защиты, сообщает телеграм-канал «Башкирский домовой». Сейчас в список входят 100 торговых павильонов, где реализуются одноразовые маски. Без них проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях запрещен. Маски продают как на самих остановках, так и в киосках, расположенных рядом. Цена – от 10 до 25 рублей.


«В будний день продаем по 10-15 масок, в выходные людей меньше», - комментирует ситуацию Эльгун Курбанов, продавец одного из павильонов.

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