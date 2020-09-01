» В детсадах и квартирах Башкирии потеплело

В Башкирии начался отопительный сезон, сообщает телеграм-канал «Башкирский домовой». В первую очередь отопление поступает в детские сады, школы, объекты здравоохранения. Пуск тепла в жилые многоквартирные дома производится согласно заявкам от управляющих организаций при наличии технической готовности внутридомовых систем отопления. Также по заявкам подключают и юридических лиц.



С момента подачи тепла с котельных или ТЭЦ до полного прогрева радиаторов отопления в домах может пройти несколько дней. Между теплоисточником и батареей в квартире имеются километры трубопроводов, тепловые пункты, квартальные сети и другие технологические системы, которые входят в рабочий режим постепенно, - сообщает Тимофей Дубровский, директор ООО «БашРТС».