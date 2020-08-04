» В Уфе обсудили строительство зоопарка

Создание туристического центра, в основу которого будет положен современный зоопарк, обсудили на рабочем совещании под председательством заместителя премьер-министра Башкирии Андрея Назарова.

- Будущий зоопарк должен стать одной из визитных карточек Республики Башкортостан, известным не только в нашей стране, но и за ее пределами, - отметил Андрей Назаров. Важной составляющей частью проекта будет привлечение туристов из других регионов страны.

Работа зоопарка будет организована с учетом всех последних требований гуманного отношения к животным, по примеру передовых зоопарков мира, сообщает телеграм-канал «Башкирский домовой». Здесь смогут работать ученые, проходить практику студенты, изучать биологию школьники. На базе зоопарка планируется создание туристического центра, откуда приезжающие будут разъезжаться по заранее утвержденным маршрутам по наиболее уникальным природным объектам Башкортостана.