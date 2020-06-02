» В Башкирии для ветеранов провели персональные Парады Победы

24 июня по всей Башкирии под окнами домов ветеранов проходили персональные Парады Победы, сообщает телеграм-канал «Башкирский домовой».



В Кировском районе Уфы во дворе дома 127 по улице Чернышевского чествовали сразу двух ветеранов: Хуснуризалова Хасана Рахимовича и Кинзикеева Усмана Идиатуллича. Перед собравшимися торжественным маршем прошлись участники мини-парада Победы под звуки легендарного произведения «Прощание славянки», проехали ретро-автомобили, которые выпускались во время войны. В Советском районе Уфы парад Победы прошел под окнами дома по улице Айской, где живет Соловьев Григорий Иванович.



В Уфе парады Победы организованы во дворах семи ветеранов войны. А всего по Башкортостану чествования героев войны прошли в 25 муниципалитетах. Для ветеранов организованы живые концерты, выступления музыкальных коллективов, торжественные марши.