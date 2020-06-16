» Больницы в Башкирии возвращаются к обычному режиму

С 15 июня в республике начали переводить на обычный формат лечебные учреждения, перепрофилированные на работу с «ковидными» больными, в том числе РКБ, сообщает телеграм-канал «Башкирский домовой». Базовым госпиталем для пациентов с коронавирусом станет новый инфекционный центр в Зубово Уфимского района. Сейчас там находятся на лечении 35 человек.



- Наш новый госпиталь начинайте постепенно заполнять, делайте его базовым для больных коронавирусом. Это нам дает возможность открывать другие больницы, - подчеркнул глава республики Радий Хабиров. – Для меня сейчас очень важна доступность общей медицины. Коронавирус коронавирусом, но рак, сердечно-сосудистые и другие заболевания никто не отменял. Мне постоянно докладывают, что люди с тяжелыми ситуациями не могут попасть в больницы. Они сопровождаются в штучном режиме, но вы должны наладить систему. Система здравоохранения должна работать на всех.