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Больницы в Башкирии возвращаются к обычному режиму

Автор: juliapahomova от 16-06-2020, 10:31

С 15 июня в республике начали переводить на обычный формат лечебные учреждения, перепрофилированные на работу с «ковидными» больными, в том числе РКБ, сообщает телеграм-канал «Башкирский домовой». Базовым госпиталем для пациентов с коронавирусом станет новый инфекционный центр в Зубово Уфимского района. Сейчас там находятся на лечении 35 человек.

- Наш новый госпиталь начинайте постепенно заполнять, делайте его базовым для больных коронавирусом. Это нам дает возможность открывать другие больницы, - подчеркнул глава республики Радий Хабиров. – Для меня сейчас очень важна доступность общей медицины. Коронавирус коронавирусом, но рак, сердечно-сосудистые и другие заболевания никто не отменял. Мне постоянно докладывают, что люди с тяжелыми ситуациями не могут попасть в больницы. Они сопровождаются в штучном режиме, но вы должны наладить систему. Система здравоохранения должна работать на всех.

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