» В Башкирии переносят празднования Дня медика

Радий Хабиров в ходе оперативного совещания в республиканском правительстве обсудил с коллегами возможность празднования Дня медика в Башкирии, сообщает телеграм-канал «Башкирский домовой». Праздник отмечается 21 июня, но руководитель республики предложил перенести торжественные мероприятия на 26 июня. Глава Башкирии отметил, что в такое тяжелое для медработников время все же готов провести ряд праздничных мероприятия, чтобы достойно поздравить и поблагодарить врачей за работу.

«Аккуратно нужно подготовиться и душевно, хорошо поздравить наших медиков, - отметил Радий Хабиров, – если планомерно будем двигаться, то проведем ряд мероприятий. Но сделаем это 26 июня, подготовимся – у нас еще есть время»