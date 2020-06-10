Сделать домашней|Добавить в избранное
 
А ты подписался на нашу газету?
 
» В Башкирии переносят празднования Дня медика
Наш на все 100

В Башкирии переносят празднования Дня медика

Автор: juliapahomova от 10-06-2020, 11:04

Радий Хабиров в ходе оперативного совещания в республиканском правительстве обсудил с коллегами возможность празднования Дня медика в Башкирии, сообщает телеграм-канал «Башкирский домовой». Праздник отмечается 21 июня, но руководитель республики предложил перенести торжественные мероприятия на 26 июня. Глава Башкирии отметил, что в такое тяжелое для медработников время все же готов провести ряд праздничных мероприятия, чтобы достойно поздравить и поблагодарить врачей за работу.
«Аккуратно нужно подготовиться и душевно, хорошо поздравить наших медиков, - отметил Радий Хабиров, – если планомерно будем двигаться, то проведем ряд мероприятий. Но сделаем это 26 июня, подготовимся – у нас еще есть время»

Другие новости по теме:

Вернуться 32 0
 

Категория: ---

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Комментарии:

Оставить комментарий
 
 