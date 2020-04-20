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Автоволонтеры бесплатно возят медперсонал с дома до работы и обратно

Автор: juliapahomova от 20-04-2020, 14:16

Автоволонтеры готовы бесплатно подвозить медперсонал с дома до работы и обратно, сообщает телеграм-канал “Башкирский домовой».  Участники команды «Молодежки ОНФ» в Башкирии помогают медикам в период самоизоляции. Из-за ограничения времени работы общественного транспорта медикам, не имеющим личный автомобиль, стало сложно добираться на работу и обратно. Помочь им решили ребята, которые запустили акцию «Довезу врача».

— Мы запустили эту акцию для того, чтобы поддержать наших работающих на износ врачей. Каждое утро мы довозим до работы, а вечером домой, около 10 врачей инфекционной больницы №4. К нашей акции подключились жители города, ребята из Республиканского волонтерского центра. У них есть необходимые документы для перемещения по городу, — рассказал координатор «Молодежки ОНФ» в РБ Тимур Абдрашитов.

Команда готова помогать медикам и других уфимских больниц, которые работают в усиленном режиме. Связаться с автоволонтерами просто: найдите официальные страницы «Молодежки ОНФ» в Республике Башкортостан в социальных сетях.

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