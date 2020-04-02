» Прибывшие из Москвы и Санкт-Петербурга отправятся на карантин

Регионы Приволжского федерального округа поочередно вводят обязательную двухнедельную самоизоляцию для людей, приехавших из Москвы и Санкт-Петербурга, а также других очагов распространения COVID-19, сообщает телеграм-канал «Башкирский домовой». 14 апреля Татарстан утвердил такие правила для гостей из обеих столиц. Аналогичные требования к приезжим теперь появились и в Башкортостане. Граждане, прибывшие из-за рубежа, столицы и других субъектов РФ, должны будут пройти тест на выявление коронавирусной инфекции. Кроме того, они обязаны сообщить о приезде участковому и самоизолироваться на 14 дней.



Двухнедельный карантин действует также в Нижегородской, Ульяновской и Кировской областях, в Удмуртии, Пермском крае и Оренбуржье. В Самарской области еще в конце марта вступило в силу постановление об обязательном уходе на 14-дневную самоизоляцию приезжих из других областей.