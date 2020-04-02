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Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Трудовые резервы» запускает марафон бесплатных тренировок для дома

Автор: juliapahomova от Вчера, 12:31

Каждый житель Башкирии сможет использовать время самоизоляции с пользой для здоровья. Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Трудовые резервы» запускает марафон бесплатных тренировок для дома, сообщает телеграм-канал «Башкирский домовой».

Несколько потоков проекта будут стартовать каждый понедельник в соцсети «ВКонтакте». В каждом потоке запланировано проведение тренировок в течение 21 дня. Участниками первого запуска уже стали больше 2,5 тысяч жителей России, Украины, Беларуси, Испании и Германии. Во второй поток записались больше 2,5 тысяч человек.

 
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