Каждый житель Башкирии сможет использовать время самоизоляции с пользой для здоровья. Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Трудовые резервы» запускает марафон бесплатных тренировок для дома, сообщает телеграм-канал «Башкирский домовой».



Несколько потоков проекта будут стартовать каждый понедельник в соцсети «ВКонтакте». В каждом потоке запланировано проведение тренировок в течение 21 дня. Участниками первого запуска уже стали больше 2,5 тысяч жителей России, Украины, Беларуси, Испании и Германии. Во второй поток записались больше 2,5 тысяч человек.