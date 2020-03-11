» В Башкирии стал известен прогноз на паводок

349 населенным пунктам Башкирии угрожает весенний паводок, 52 города и села - в зоне затоплении. В 2020 году прогнозируется 10% рост уровня воды по сравнению со статистикой средних лет. Такие опасения были высказаны 6 марта на заседании противопаводковой комиссии, сообщает телеграм-канал «Башкирский домовой». Разлив рек может вмешаться в жизнь приблизительно 500 тысяч человек в Башкирии. Не опасна пока вода Уфе и Стерлитамаку. Специалисты сверяют показатели воды в снеге каждые пять дней. Ледоход на реках ожидается уже в марте, и это на 8-13 дней раньше показателей прошлых годов. Также осеннее увлажнение почвы на 50-60% выше средних значений.