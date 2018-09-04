» Зона безграничных возможностей

Активными темпами в Затоне строится спортивная арена мирового уровня - Паралимпийского центра. Он станет одной из площадок Международных детских игр.
Огромную прямоугольную яму на улице Камышлинской окружают спецтехника, трубы и материалы. Рабочие занимаются шумоизоляцией будущего бассейна, который сдадут к концу года. Современная технология позволяет поглотить звук и уменьшить гулкость.
- Оборудование высокого уровня, основа чаши из нержавеющего металла. Для качества замена и ремонт каких-то узлов будут проводиться без слива воды, - объяснил генеральный директор «МКД-Строй групп» Ильгиз Бахтияров.
По поручению главы республики Рустэма Хамитова юбилейный объект инспектирует вместе с Госкомстроем республики заместитель премьер-министра правительства РБ Марат Магадеев, который каждую неделю на строительной площадке проводит оперативные совещания.
- Было небольшое отставание по благоустройству, но генподрядчик уже ввел дополнительные силы, и у нас все идет по графику, - отметил он. - Оборудование поступает планомерно, и я думаю, что срывов не будет.
Строительство Паралимпийского центра ведется на территории 14 га. Вторую его часть составляют корты для тенниса, площадки для бега, прыжков, метания ядра. Рабочие уже уложили дренажную систему, и она даже прошла проверку. Здесь собираются сделать покрытие профессионального уровня, что позволит проводить мировые соревнования. Объект является единственным крытым центром такого типа в России.
Планируется, что в будущем в центре смогут тренироваться спортсмены-паралимпийцы с любой категорией инвалидности. Общая его площадь превышает 37 тысяч квадратных метров. Здесь расположится спортивно-демонстрационный комплекс с трибунами на три тысячи мест, зона двух бассейнов площадью 13,7 «квадратов» и трибунами на 500 мест. Также запланировано строительство врачебно-восстановительного центра и кафе. Для размещения спортсменов строится гостиница на 300 мест, адаптированная для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Открытие центра запланировано на 2019 год.
Борис ЗИНОВ.