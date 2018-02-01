» Весна все ближе…

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Bloomberg узнал о доставке в военные госпитали в России раненых из Сирии Раненые российские наемники, воюющие в Сирии, доставлены в госпитали Минобороны в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника, которые находятся в контакте с ними.

Глава Минфина США снова заявил о скором расширении санкций против РФ Администрация президента США Дональда Трампа активно работает над новыми санкциями против России, заявил в среду министр финансов США Стивен Мнучин на слушаниях в Сенате.