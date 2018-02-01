» Весна все ближе…

К середине февраля ФК «Уфа» завершил большую часть программы подготовки к весенней стадии сезона 2017-2018.
В последний день тренировочных занятий на Кипре наша команда провела два контрольных матча.
Сначала соперником стал латвийский клуб «Лиепая».
Первый тайм прошел при нашем территориальном преимуществе.
Самый опасный момент в первой половине игры создали уфимцы, однако Азамат Засеев не смог переиграть голкипера.
Во второй половине «Уфа» продолжила наращивать свое игровое преимущество, но опасные моменты у ворот соперника так и не удалось реализовать в голы. Итог матча – 0:0.
Во второй игре дня ФК «Уфа» встретился с сербским футбольным клубом «Чукарички».
Единственный гол в этой встрече был забит в начале второго тайма, когда уфимцы пропустили атаку с правого края, в результате которой сербы вывалились один на один с Беленовым и расстреляли голкипера.
«Горожане» пытались отыграться, но им никак не удавалось довести дело до опасного момента у чужих ворот. Встреча так и завершилась с минимальным перевесом в пользу белградской команды.
Третий, заключительный учебно-тренировочный сбор подопечных Сергея Семака пройдет в Испании с 14 по 25 февраля, после чего команда возвратится в столицу Башкортостана и будет готовиться к матчу с московским «Динамо».
12 февраля был подписан контракт с воспитанником казахского футбола Еркебуланом Сейдахметом.
Новичок «Уфы» является воспитанником клуба «Монтажник» из города Тараз.
Осенью 2017 года он дебютировал за молодёжную сборную Казахстана. Прозвище «Казахский Месси» ему дали журналисты из Голландии, после того как Еркебулан громко заявил о себе на мемориале Гранаткина—2017.
Сейдахмет дебютировал во взрослом футболе. Его кумир - Андрей Аршавин, играющий ныне за «Кайрат».
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов так прокомментировал переход в клуб юного нападающего:
- Никаких проблем не было. Сейдахмет прошел медобследование, после чего мы подписали контракт и сразу о нём объявили. Перспективы у парня есть, но его еще ждут большие испытания. Надеюсь, что он пройдёт их, а клуб поможет ему прогрессировать. Договор закючен на долгий срок, но конкретную цифру называть не хочу. Что касается игрового номера на футболке, то Сейдахмет его пока не выбрал.
Марат ЛУТФРАХМАНОВ.