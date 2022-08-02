В стиле Science Slam

Современность требует от нас многозадачности и выполнения самых разных ролей в обществе. В таком ритме живет преподаватель Башкирского государственного университета Александр Рукомойников. В нашей беседе мы насчитали целых восемь направлений его деятельности – от заведующего лабораторией до депутата.

- Александр Александрович, расскажите читателям о себе и своих занятиях.

- Я работаю старшим преподавателем на инженерном факультете БашГУ. Кроме того, около года назад вошел в состав Совета молодых ученых на факультете, где сейчас являюсь председателем. Там же в этом году основал студенческое научное общество. Взаимодействую с Госкомитетом РБ по молодежной политике и спорту – совместно ведем отдельный вектор, который развивается на нашем факультете. Это конкурс инженерных команд, где курирую проведение олимпиад.

- Ваша преподавательская карьера плавно перетекла из студенческой жизни?

- Нет, преподавателем я стал случайно. Около десяти лет назад ушел с должности начальника транспортного цеха на предприятии. На глаза попалась вакансия Уфимского автотранспортного колледжа. Я учился там, был старостой группы, в меня здесь знали, поэтому с трудоустройством не возникло проблем.

Поначалу приходилось тяжело, ведь многих нюансов я не понимал. Одно дело, когда общаешься с людьми, которые старше тебя на 20-30 лет, и руководишь процессами, связанными с логистикой. И вдруг пришлось иметь дело по существу с детьми.

В колледже проработал пять лет. Когда получил высшее образование в 2015-м году, поступил в магистратуру БашГУ на заочное отделение, где и получил предложение остаться. В УАТК меня уже ничего не держало, а в университете привлекла возможность развиваться. Изменился перечень дисциплин: если в колледже в основном вел занятия по ПДД, то в БашГУ уже пошли начертательная геометрия, инженерная графика, 3D-моделирование.

- Вы также работаете преподавателем в автошколе. Как возникла эта история?

- Я даю только теоретические знания. Чтобы стать инструктором, нужно приобрести специальную машину, оборудованную дополнительными педалями, получить лицензию, что для меня сейчас сложно. К тому же мне неинтересно постоянно сидеть за рулем, хочется живого общения с группой людей, а не с одним человеком в 1,5-3 часа.

Почему преподаю теорию ПДД? Первое образование я получил в Сибирской автомобильно-дорожной академии в Омске. Получается, владею теми те же знаниями, что и инспекторы ГИБДД. Сейчас работаю уже в третьей автошколе.

- Как вы взаимодействуете с аудиторией в университете и автошколе? Не скучно ли студентам на ваших парах?

- Стараюсь преподносить материал в стиле Science Slam, облекая знания в увлекательную форму. Иногда бывает так, что я даю студентам посмеяться и порадоваться, рассказываю анекдоты. И при этом такие моменты не выходят за границы рассматриваемой нами темы. Первое время меня это немного шокировало, ведь я рассказывал все с серьезным лицом. Но постепенно адаптировался.

Впоследствии узнал у студентов, что когда я заходил в кабинет, как вы говорите, «стереотипным преподавателем», они были скованны, поскольку считали меня слишком строгим, боялись задавать вопросы. Поэтому решил немного разряжать обстановку, ведь в обучении очень важна обратная связь. Важно, чтобы учащийся не боялся поднять руку и высказаться, пусть даже ошибочно. В таком случае усвоение материала идет быстрее.

Вот так и нашел путь к доверию студентов.

- Летом у преподавателей наступает длительный отпуск. Чем вы занимаетесь?

- В нашем научном обществе есть лаборатория. Откладываю деньги, на которые мы потом приобретаем необходимое оборудование для будущих проектов, в которых мы ориентируемся на Стратегию развития страны.

Из успешных проектов, реализованных нами, выделю участие в конкурсе «Умник» Фонда содействия инновациям. Также выезжаем на форумы, недавно на iВолга представили проект по переработке пластика. Пока он существует только в форме идеи, у него нет патента и заинтересованных предприятий, чтобы он пошел в промышленность. Очень сложно в ходе составления проекта просчитать его будущую экономическую целесообразность, потому что мы исходим из реалий сегодняшнего дня, но ведь никто не знает, что нас ждет через несколько лет.

Также нам интересна переработка нефтешламовых отходов.

Сейчас подаем заявку на участие в гранте от Росмолодежи. В команде – пять студентов от второго курса до магистратуры.

- С научной стезей разобрались. А какие цели вы ставите перед собой как общественник?

- Я подал четыре гранта на реализацию социальных проектов. Первый связан с Бирском, где я являюсь депутатом. На меня вышли скейтеры и велосипедисты с предложением организовать площадку для катания. Второй связан с популяризацией науки. Цель программы – привлечение молодежи к сфере образования и научной деятельности. В частности, будем пропагандировать участие в форумах и конференциях.

Антон СУХАРЕВ.