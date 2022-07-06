В «Сотой» нет каникул

В этом году школа №100 на улице Бабушкина отметила свое 60-летие. Первый директор – фронтовик Игнатий Иомдин – сумел заложить прочный фундамент, на котором «выстроил» творческий коллектив. Удивительно, но Игнатия Андреевича выпускники помнят по сей день. На просторах соцсетей мы увидели сохранившееся архивное фото легендарного директора и… десятки добрых комментариев уфимцев.

…Мы заглянули в «сотую» в разгар летних каникул, но даже в пору отпусков здесь не замирает жизнь. Вот будущие восьмиклассники проходят традиционную отработку под присмотром учителя английского языка Аси Палкиной, а педагоги сдают оставшиеся отчеты, многолюдно и в кабинете директора. Временно исполняет обязанности руководителя учебного заведения Виалетта Ширганова.

- У нас односменная школа, всего учатся 620 ребят. Во второй половине дня ученики посещают факультативы и кружки. Сейчас мы еще находимся под впечатлением от выпускного бала и держим кулачки за наших одиннадцатиклассников, верим, что у них получится поступить в выбранные вузы. Они хорошо сдали ЕГЭ - шесть высокобалльников по пяти предметам. Медалистка Елена Фархеева экзамен по русскому языку сдала на 91 балл, по химии – на 93, кроме этого она успевала профессионально заниматься спортом. Прекрасные результаты у Альберта Рахимова, Виктории Лисицкой, Элизы Ситдиковой.

- Как школа готовится к 1 сентября?

- Проводим косметический ремонт двух кабинетов, коридора. Все классы оснащены новой мебелью, мультимедийным оборудованием. Также в этом году получили 28 ноутбуков.

Планируем набрать три первых класса, с 6 июля ведется прием тех ребят, которые не относятся к нашей школе по прописке.

В сентябре нас ждет знаменательное событие - откроется класс имени Героя Российской Федерации, генерал-майора Шаймуратова. Этой чести удостоился 5 «Б», ученики которого в начальной школе отличились спортивными достижениями, показали успехи в учебе, многие из ребят – участники танцевальной студии «Виктория». Наше предложение поддержали и родители.

- Чем этот класс будет отличаться от остальных?

- Во-первых, делается упор на патриотическом воспитани, школьники станут дополнительно изучать историю родного края, России. У учащихся «Шаймуратовского класса» будет единая школьная форма. В классе также назначается куратор с военно-спортивной подготовкой. У нас это учитель ОБЖ Ильгиз Газизов, он отвечает за проведение строевой подготовки, в старших классах - обучение стрельбе из пневматического оружия. Во время внеурочных занятий ребята станут посещать секции по национальной борьбе курэш, самбо. Учитель иностранного языка Газима Кинъябулатова разработала специальную программу для этого класса - «инженерный английский». Как известно, Шаймуратов был неординарной личностью, не только выдающимся полководцем и стратегом, но и прекрасно разбирался в технике, владел английским, китайским, татарским, уйгурским и казахским языками, понимал французский.

Также мы планируем совместно с БГПУ имени Акмуллы открыть в 10 классе новое направление - педагогическо-психологическое. Вместе с коллегами из университета провели семинар, разработали соответствующую дорожную карту.

…Среди выпускников школы №100 – известный ученый Рамиль Бахтизин, профессор УГНТУ Владимир Астанин, заместитель руководителя Агентства по печати и СМИ РБ Марат Газизов, джазмен Олег Киреев, главный архитектор Самары в 2007-2010 годы Андрей Смирнов.

- Школу №100 также окончил сын Героя Советского Союза Анвара Абдуллиновича Абдуллина - Наиль Абдуллин. Он часто посещает наши уроки мужества, школьные праздники, рассказывает о подвигах отца и других героев Великой Отечественной. В 2020 году учебному заведению присвоено имя Анвара Абдуллиновича, - говорит Виалетта Байкаловна.

И 2022-й стал для школы знаковым – в феврале «сотая» отметила 60-летие. К юбилею ребята вместе с педагогами подготовили праздничный номер школьной газеты – «100лица».

- Да, у нас есть свое местное СМИ. Макет делают дети, учителя-лингвисты проверяют и редактируют тексты, а распечатываем небольшой тираж своими силами. Газета выпускается для наших учеников и их родителей. Еще одна наша давняя традиция - школьные балы. Педагог дополнительного образования Альфия Сайфуллина на протяжении многих лет ставит целые программы, учит детей вальсу, полонезу. К старшим классам практически все ребята умеют танцевать, - делится Виалетта Байкаловна.

Еще одна отличительная черта школы №100 – большое количество династий: многие педагоги пошли по стопам своих родителей, также немало выпускников выбрали профессию учителя и теперь преподают в стенах родной школы.

- 5 октября в День учителя планируем провести юбилейные торжества и чествовать ветеранов и педагогов с большим стажем работы. Я сама учитель в пятом поколении, мои родители всю жизнь посвятили работе с детьми. Папа, узнав о моем выборе, долго наставлял меня. К счастью, не было ни минуты сожаления о своем выборе, горжусь тем, что работаю в школе. Кстати, дочь - тренер по спортивной гимнастике, можно сказать, что пошла по моим стопам.

- Что самое сложное в профессии?

- Самое сложное и есть самое интересное. Люблю работать с трудными детьми. Здорово видеть, как они меняются в лучшую сторону. Рецептов особых нет, но если дал слово – выполняй, больше никак не завоюешь любовь. Главное, чтобы они относились с уважением к своим родителям, учителям, одноклассникам. Альфия ИБРАГИМОВА.