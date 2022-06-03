За верность клятве Гиппократа

Сменив белые халаты на нарядные платья и деловые костюмы, пришли в парк «Волна» медицинские работники. В преддверии профессионального праздника врачей, медсестер и всех причастных к благородному делу поздравили с наступающей датой.

Вклад лучших отметили почетными грамотами и благодарственными письмами.

С малых лет стать доктором хотела Гузель Аюпова. Детской мечте верна и сегодня. Окончила с медалью школу, поступила в Башкирский государственный медицинский университет. Первые шаги в профессии сделала в родном Салавате как участковый педиатр. Затем работа в Республиканской детской клинической больнице, с 2013 года трудится в Республиканском медико-генетическом центре.

– У меня два высших образования, второе получила в институте права БГУ, знания в области юриспруденции для меня, руководителя организационно-методическим отделом, большой плюс. Работаем также с новорожденными, женщинами со сложным течением беременности. В пандемию в нашу лабораторию присылали огромное количество биоматериалов со всей республики, но мы ни на один день не закрылись, выстояли достойно. Сейчас поликлиника ежедневно принимает по 350 человек, – говорит врач-педиатр, невролог Гузель Рамилевна.

С поздравительной речью выступил глава администрации района Олег Котов.

- В системе здравоохранения Ленинского района трудятся более 2 тысяч человек. Все они знают свое дело и с любовью относятся к работе, – отметил Олег Александрович.

- Общество сегодня осознает, как велика роль медика. Два года боролись с пандемией, теперь многие из ваших коллег отправляются на Донбасс, чтобы поддержать жителей, военнослужащих, это не только огромная ответственность, но и опасность, – обратилась депутат Государственного Собрания – Курултая РБ Галина Ишмухаметова.

Как отметил депутат республиканского парламента Владимир Нагорный, сегодня государство вкладывает огромные средства в развитие системы здравоохранения. Об этом говорят строящиеся объекты, в том числе важная для жителей Затона новая поликлиника. Ее проектная мощность позволит обеспечить высококвалифицированной помощью не только жителей микрорайона, но и прилегающих территорий. На сегодняшний день в поликлинике больницы №9 медицинское обслуживание по 18 видам получают 25 500 человек. Есть дневной стационар гинекологического профиля. Функционирует отделение плановой хирургии, паллиативным последние пять лет заведует врач с 35-летним стажем Ринат Шайхутдинов.

– У нас 15 коек, они никогда не пустуют. Поступают пациенты, нуждающиеся в дополнительном уходе (онкобольные, люди с хроническими заболеваниями), наша задача - улучшить им жизнь на определенный период времени. Также научить родственников правильно ухаживать, – поделился Ринат Суфиянович.

Юных жителей района обслуживает детская поликлиника №6, ее филиалы расположены на Ахметова, Аксакова, Малой Лесопильной в Нижегородке и поселке 8 Марта. По словам главного врача Лианы Савиной, учреждение хорошо укомплектовано: узкие специалисты находятся в двух отделениях, при необходимости вносятся изменения в маршрутизацию пациентов, что позволяет своевременно полуить помощь.

- Только к затонской поликлинике на сегодняшний день прикреплены около 13 тысяч пациентов, с развитием микрорайона планируется увеличить охват до 20 тысяч. Привлекаем и преподавательский состав БГМУ, который тоже будет вести прием, поделилась Лиана Венеровна.

Наград администрации Ленинского района удостоились около двух десятков медработников. Пожелаем им крепкого здоровья, новых профессиональных высот и чтобы работа радовала благодарностью пациентов!

Мария НИКОЛАЕВА.