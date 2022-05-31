Радиопульс из Уфы

Здание ДК «Моторостроитель» украсили граффити Романа Мураткина «Радиопульс». В работе отражен момент встречи или прощания, громкоговорители сообщают некую информацию.

Осенью 1941 года, в начале Великой Отечественной войны в Уфу из Электростали и Ленинграда были эвакуированы комплекс радиостанции РВ-1 и радиопередатчик ДРК-150. Антенное поле находилось на вершине Тужиловской горы высотой 191 м. Территория радиостанции площадью 100 га с антенным полем находилась в Глумилино, передатчик — в здании Уфимского лесного техникума там же. Эфирная студия располагалась на пятом этаже Дома связи в центре Уфы. Также использовалась радиостанция РВ-37 в Новиковке и Дмитриевке.



Фраза «Говорит Москва!» звучала из Уфы на 18 языках. Из столицы Башкирии лидеры компартий Европы вещали в государства фашистского блока или оккупированные немцами. В условиях войны и для фронтовиков, и для тружеников тыла именно радио стало единственным источником информации. Люди с большой тревогой и надеждой слушали передачи о тяжелых боях Красной армии, о подвигах ее бойцов, о партизанской борьбе и трудовых подвигах в тылу.



Агния АСТАФЬЕВА.