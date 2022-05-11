Танец как веление души

В мае образцовый ансамбль народного танца «Сварог» Уфимской детской филармонии отмечает 17 лет со дня основания. Сегодня в коллективе занимаются более 100 детей в возрасте от четырех до 16 лет. Все эти годы ансамблем руководит хореограф Анастасия Агеева.

- Танцами «заболела» еще в раннем детстве. После третьего класса поступила в хореографическое училище (сейчас это БХК имени Нуреева). Случайно в газете прочитала объявление о приеме, расспросила маму: «А что это, на кого учат?». И история о легких, как пушинк,а балеринах, танцующих на «цыпочках», запала в мою душу, - рассказывает Анастасия Викторовна. - Но сначала занималась в студии бальных танцев в ДК Орджоникидзе (сейчас Дворец молодежи УГНТУ), потом на хореографическом отделении школы искусств №1 и целый год с мамой ездили на подготовку в училище. Путь из Черниковки до улицы Свердлова неблизкий, помню, как делала уроки на коленках, сидя в трамвае №9. Летом были вступительные экзамены, и почти все мое детство прошло в колледже. Жила балетом, но в 9 классе сделала крутой поворот и решила уйти. Волею случая оказалась на пробах в ансамбле песни и танца «Мирас». Его руководитель Геннадий Васильевич Анищенко, балетмейстер Надежда Александровна Москвина стали моими наставниками. Под их началом работала в «Мирасе» с 1996 по 2002 год. И училище окончила чуть позже – отделение народного танца, а в 2004-м - Самарскую академию культуры и искусства.

- Как пришла идея организовать детский ансамбль «Сварог»?

- В начале 2000-х начала преподавать классический урок в различных детских коллективах. И это настолько меня увлекло, что приняла решение перейти на работу в Детский дом творчества, потом пригласили педагогом в ансамбль Уфимской детской филармонии (тогда Дворец культуры УЗЭМИК). На тот момент мне было 18 лет, пришлось пройти определенную школу, чтобы набраться опыта именно организаторской работы, не знала многих тонкостей, например, как ставить концерты. На первом крупном выступлении мои подопечные допустили некоторые недочеты, тогда очень расстроилась и пообещала себе - так больше так не будет. К счастью, все удалось. И в 2004 году мне предложили создать свой танцевальный коллектив. Набрали состав мальчишек и девчонок, начали работу. Первое время у ансамбля не было названия. Весной 2005-го перед выездом на крупный творческий конкурс в Одессу наш коллектив получил звучное и необычное имя – «Сварог». Со славянского языка переводится как Бог неба и небесного огня. Кстати, в том конкурсе неожиданно для всех заняли первое место. Вот такой старт, а заодно и «боевое крещение». И 25 мая 2005 года считаем днем рождения ансамбля.

- Как проходит отбор в коллектив?

- Всегда говорю – беру всех, не провожу никаких кастингов, экзаменов и смотров. При приеме не ориентируюсь на данные, ведь пока дети маленькие, из них можно «лепить». Но в процессе занятий остается меньшая часть из первоначального набора. И это те ребята, которые действительно хотят заниматься. А желание ребенка трудиться имеет первостепенное значение. Второе важное условие – чтобы родители имели возможность регулярно водить на занятия. Дисциплина у нас строгая, пропуски не желательны. Таких фраз: «Сегодня воскресенье – может, не пойдем?» - быть не должно. Режим, порядок, ответственность – основополагающие принципы. Поэтому приходится проводить большую работу и с родителями.

Большое внимание в работе уделяется классическому уроку, характерному, трюковой и технической части, а также проводятся занятия по партерной гимнастике и актерскому мастерству.

- Какие номера ансамбля «Сварог» наиболее зрелищные?

- Ансамбль имеет в репертуаре более 45 ярких и самобытных танцев, в том числе народов мира. Башкирский номер «Кубаир» - один из самых массовых сложных, в нем задействованы два состава. В детских группах хорошо принимают номер «Влюбленные сороконожки». Ребята выстраиваются друг за другом и весь танец ходят «паровозиком», сложность в том, что нужно четко ходить с одной ноги.

Многие наши воспитанники поступают в хореографическое училище, институт культуры и искусства и становятся артистами ведущих ансамблей. Среди талантливых звездочек – Арсен Хайретдинов, Галина Конышева уже привела на занятия свою дочку, Вероника Медведева работает в Аграрном университете в ансамбле народного танца «Шатлык». О каждом можно многое рассказать, ребята добиваются немалых успехов. Все эти годы рядом со мной главные помощники и опора - педагог Жанна Швецова и аккомпаниатор Сергей Горичинский.

После масштабной реконструкции Уфимской детской филармонии значительно улучшились условия работы – сейчас занимаемся в новом оборудованном зале.

- Самые волнительные моменты в работе?

- Любой концерт, не говоря уже об отчетных и выступлении на конкурсах и творческих состязаниях. Всегда переживаю, как ребята выступят, будут ли ошибки, в какие-то моменты стоишь и держишь кулачки. Зрители могут не понимать иных помарок, но я вижу брак. В последние годы появилось чувство удовлетворения: «Да, мы это сделали, идем дальше!»

В этом году провели среди воспитанников хореографический конкурс постановочных работ. Проект оказался настолько успешным, что решили подать на грант. Дети ставили номера, продумывали музыку, костюмы, сам танец. На суд жюри представили 12 номеров, четыре из которых получили Гран-при. А один юмористичный и оригинальный номер планирую взять в нашу основную программу. Вот такое получилось совместное творчество.

В своей работе ориентируемся на профессионалов – на наши прославленные коллективы: «Мирас», ансамбль имени Файзи Гаскарова, ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, как-то вместо репетиции пошли с ребятами на выступление Чувашского государственного ансамбля песни и танца.

Оглядыаясь назад, могу сказать, что благодарна своей семье и судьбе за то, что у меня есть возможность заниматься любимым делом, которое, надеюсь, делает воспитанников и наших зрителей чуточку счастливее.

Альфия ИБРАГИМОВА.