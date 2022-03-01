Растим чемпионов

Спортшкола №3 имени Марата Азаматова на протяжении 60 лет воспитывает юных хоккеистов. Сегодня здесь занимаются 422 ребенка. Подробнее об азаматовцах рассказала заместитель директора Ольга Гринина.

- Ольга Анатольевна, одна из главных проблем спортивных школ – отсутствие хороших баз, площадок. Вы на это пожаловаться не можете…

- Долгое время мы базировались на стадионе «Труд», где сейчас располагается «Уфа-Арена». Затем тренировочные занятия проводились на школьных хоккейных коробках, в основном в Советском районе. В настоящее время обрели собственную базу - спортивный комплекс «Юлаевец» в Шакше. Здесь есть каток с искусственным льдом и трибунами, спортивный зал, служебные помещения, раздевалки с душевыми и многое другое. В 2020-м проведено благоустройство территории, оборудована парковка для автомобилей.

С появлением у школы объекта с искусственным льдом количество желающих заниматься хоккеем значительно возросло, рост интереса также объясняется большой популярностью этого вида спорта у нас в республике.

- Какие соревнования принимает «Юлаевец»?

- Наш ледовый каток - один из немногих в городе, который внесен в Российский реестр спортивных объектов, в связи с этим мы имеем возможность проводить мероприятия даже международного уровня.

В январе прошли городской и республиканский этап «Золотой шайбы» по трем возрастным группам. Впервые турнир стали проводить на искусственном льду, появилась возможность достойно принимать команды со всего города. Хочется надеяться, что это станет доброй традицией.

- Многие спортсмены выбирают даже не школу, а «идут на тренера». Кто с ними занимается?

- Надо отметить, что некоторые дети приезжают к нам даже из Демы. У нас работают восемь тренеров. Все имеют высшее профессиональное образование и являются выпускниками СДЮШОР «Салават Юлаев», один окончил ВШТ им.С.М. Михалева.

Тренерский состав периодически проходит курсы повышения квалификации. Недавно приняли участие во Всероссийской научно-практической конференции, где обсуждались актуальные проблемы и перспективы развития хоккея с шайбой и формирование компетенций тренеров в условиях реализации НППХ «Красная машина».

- Говоря о спорте, всегда ориентируются на результаты. Чего вы добились?

- Ежегодно наши спортсмены принимают активное участие в городских, республиканских и всероссийских соревнованиях «Золотая шайба», занимают призовые места. С 2020 года наша школа принимает участие в соревнованиях первенства Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов среди спортшкол. В сезоне 2021-2022 участвуют команды четырех возрастных групп, где их соперниками станут «Метеор-Сигнал», «Энергия», «Зауралье», «Кедр» и т.д.

Еще один наш важный результат: по итогам республиканского конкурса среди СШОР и СШ по игровым видам спорта за 2020 год мы заняли второе место.

- А сотрудничаете ли вы с командой мастеров?

- Конечно, с хоккейным клубом «Салават Юлаев» активно сотрудничаем. Игроки проводят мастер-классы для наших воспитанников, организуются конференции, товарищеские игры. За последние годы из нашей школы перешли на работу в систему СДЮШОР «Салават Юлаев» 9 тренеров, а также получили приглашение тренироваться более 30 перспективных спортсменов нашей школы.

- Спортивные школы благодаря реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» могут получать дополнительное финансирование для обновления материальной базы. Вы воспользовались этой возможностью?

- Безусловно. В 2021 году за счет программы приобрели экипировку для вратарей и полевых игроков. Также Министерство спорта и молодежной политики РБ передало нам льдоуборочный комбайн, информационное табло, станок для заточки коньков, комплект хоккейных ворот.

- Какие задачи сейчас стоят перед вами?

- Есть два вопроса, которые хотелось бы решить. Первый - капитальный ремонт холодильного оборудования. Также мы планируем комплексное благоустройство по озеленению и улучшению территории. Отдельно скажу о спортивных задачах. Нам

нужно успешно завершить непростой сезон в первенстве Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов. А также передать в ЮХЛ СЮ максимальное количество перспективных выпускников.

Мария АПКАРИМОВА.