Армрестлинг с судьбой

Пятикратный чемпион мира по армрестлингу и тренер, создатель многочисленных авторских методик, воспитавший 55 призеров чемпионатов Европы и мира, - все это Петр Михайлович Прохоров. И еще в 2020 году - в 68 лет! - он одержал победу на первенстве России. 13 февраля этого года коренному уфимцу и калининцу, и я бы добавила - истинному носителю боевого и трудового духа района моторостроителей - исполнилось 70 лет, но бросать тренерскую работу он не собирается.

Как же ему это удалось? Сейчас расскажем.

- Родился я, как можете подсчитать, в 1952 году на улице Цимлянской (тогда - Набережной), которая идет по самому берегу Уфимки, так что все детство было связано с рекой. Однако после подготовки в ДОСААФ в армии я стал не капитаном, а бортрадистом дальнего бомбардировщика Ту-16. И после армии с 1970 года стал работать в летном отряде УМПО - тогда одном из крупнейших в стране. Кстати, в 1970-х в стране наблюдалась большая нехватка летного состава: предыдущий руководитель страны Никита Сергеевич Хрущев военную авиацию (как и флот) не жаловал и сокращал, полагая, что после создания ракетного оружия в них нет большой нужды.

Летный отряд был таким аварийным звеном для завода: он мог в любую минуту доставить остро необходимые детали или запчасти в любую точку СССР. Над его развитием немало потрудился знаменитый директор УМЗ Михаил Алексеевич Ферин. Тогда завод поставлял очень много двигателей и мы, естественно, развозили по всему СССР их и прочую продукцию УМПО (сегодня – ПАО «ОДК-УМПО»). Отряд летал от Львова до Владивостока, от Новой Земли до Кушки. Работа была трудной: представьте себе беспосадочный перелет от Львова до Уфы длительностью 9 часов 50 минут, но интересной.

Однако 14 января 1986 года наш самолет, начав отрываться от земли, потерпел аварию. Петр Михайлович получил тяжелую черепно-мозговую травму, и перспектива провести остаток жизни в инвалидном кресле была очень реальной.

- Мной занимались ведущие специалисты Минздрава РБ, которым я чрезвычайно благодарен: я восстанавливался по созданной ими методике. Более 7 лет заново учился ходить. С 1987 года, чтобы и дальше жить нормальной жизнью, начал заниматься спортом, составив свою программу. Тем более что со спортом дружил и раньше: до 1977 года играл в хоккей в составе команды спортклуба им. Николая Гастелло, и мы выигрывали чемпионат Башкирии как среди юношеских, так и взрослых команд. А в 89-м я начал заниматься общественной тренерской работой, в 90-м - возглавил зал атлетической гимнастики спортклуба и начал пропагандировать пауэрлифтинг. Занятия приносили хорошие результаты, желающих было много – видимо, поэтому в 1996-м руководство клуба попросило меня провести соревнование по армрестлингу, которое я до этого видел один раз. И я его провел.

В СССР играть в шашки, толкать гири и бороться умели практически все. С другой стороны, учебников и материалов по армрестлингу тогда почти не было, так что методики тренировок пришлось изобретать самому. И уже в 1997-м мои ребята в первый раз приняли участие в официальных соревнованиях, в 98-м мой воспитанник Сергей Михайлов отправился на первенство Поволжья и стал чемпионом. В следующем году тогдашний председатель Госкомитета республики по спорту Владимир Самородов предложил мне возглавить это дело - была создана официальная Федерация армспорта РБ. Мне пришлось все создавать с нуля: например, написал программы, по которым сейчас проводят занятия все ДЮСШ республики, создал систему отбора в сборную РБ по возрастам, судейскую бригаду. И самому приходилось все время учиться. В 2001 году сборная РБ приняла участие в чемпионате России.

- Что такое армрестлинг? Возможно, не все воспринимают его как полноправный вид спорта…

- Да вы что! Это же симбиоз поднятия гирь, штанги, разных видов борьбы и даже спортивной гимнастики. Здесь участвует все тело, а не только руки и спина.

- Итак, на вашем счету 55 воспитанников клуба им. Н. Гастелло - призеров чемпионатов Европы и мира. А как начались личные достижения?

- Да, и хочу особо подчеркнуть, что наилучших результатов у меня добивались ребята из малообеспеченных, нередко неполных семей. Хочется думать, что я дал им стимул в жизни… Сам же стал третьим на чемпионате УФО в Челябинске (с весом 105 кг). Выступать на Европе и мире начал с 2005 года и участвовал до 2017-го, с перерывом в 2015-м. В итоге у меня семь третьих, три вторых и пять первых мест – в Сан-Паулу, Гданьске, Вильнюсе… четыре выигранных левой и одно - правой рукой.

- Скажите, кого было труднее всего победить?

- Труднее всего победить самого себя. Мне всегда приходилось бороться с соперниками моложе на 8-10 лет. Для этого ты должен делать намного больше, чем они. Так что я занимался шесть дней в неделю, прорабатывая все группы мышц. Впрочем, мышцы – это видимая часть айсберга, а на самом деле сила – это то, что позволяют тебе делать сухожилия. Тут нужны сухожилия прочные, как канаты – десятки прочных связок, и больше всего надо работать над самыми слабыми – в основаниях кистей. Хотя я бы добавил, что главное в этом деле, как и в любой борьбе – это мозги.

- Расскажите о работе с заключенными.

- Это была инициатива партии «Единая Россия». В 2017 году они обратились ко мне и попросили провести соревнования в одной из уфимских исправительных колоний, помогли оформить все документы. Я сделал - и заинтересовался этим делом, людьми. Между тем о мероприятии написали в центральном московском журнале УФСИН, и мою идею подхватили соседи: Екатеринбург, Пермь, Челябинск, Казань.

- Почему это так важно? И как вы это делаете?

- Просто хочется помочь людям в трудной ситуации – зародить в них мысль о том, что они могут исправиться, выйти на свободу и повернуть жизнь по-другому. Особенно это актуально для тех, кто идет на условно-досрочное освобождение; впрочем, право на это, как и право на тренировки, надо заслужить. Но даже если я помогу хотя бы одному человеку, буду считать, что мои усилия вознаграждены.

Конечно, регулярных тренировок, как раньше со спортсменами, я в колониях проводить не могу, ведь каждый раз, чтобы попасть туда, нужно пройти серьезную проверку. Я просто прихожу, объясняю, показываю; собственно, и тренажерных залов в тюрьмах тоже не предусмотрено - только спортивные уголки. Организовываю соревнования, сам покупаю призы… А ведь в одной только Уфе у нас ИК №3, 9, 13, КП-5, а сколько их в Стерлитамаке, Мелеузе… У меня были мысли провести первенство Уфы – с этим обещали помочь, затем, возможно, республики, выйти на ПФО, но коронавирус спутал все планы… Пока что в последний раз я был в ИК-3 – перед карантином по омикрону. И сейчас мы пока переориентировались на школьников: неделю назад я проводил занятие в школе №71, получил очень хороший отклик.

Однако совсем отказаться от больших планов не готов. Будущее покажет…

Ну что тут скажешь? Успехов вам, Петр Михайлович! Успехов всем неравнодушным людям!

Екатерина КЛИМОВИЧ.