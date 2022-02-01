С высоты пчелиного полета

Главный персонаж открывающейся сегодня в Национальном музее РБ необычной выставки - «Бурзянская пчела», являющаяся культовым символом республики. Башкортостан первым принимает федеральный проект, посвященный нашему бренду.

Экспозиция представляет живопись, графику, фото и скульптуру. Каждый посетитель словно окунется в другую реальность, где пчела становится образом священного животного. У всех народов она является символом трудолюбия, благополучия, семейного и коллективного счастья, а пчелиный рой — образец того идеального общества, где у каждого свое место и свои задачи. При этом бурзянская пчела уникальна по своим свойствам. Живя в непростых условиях уральской природы, щедрой не только на солнце, но и на морозы, она выработала морозоустойчивость и научилась быть выносливой.

- Пчела стала еще и символом таких нравственных качеств башкирского народа, как бесстрашие и смелость, а понятие «башкирская вольница», символизирующее свободолюбие народа, спроецировалось на одну из главных народных любимиц и кормилиц — пчелу. Красивейшее существо, любимое башкирами не меньше, чем конь или кобылица: с конем испокон веков ассоциировалась подлинная дружба и верность, с кобылицей — ценимый во всём мире башкирский кумыс, с пчелой — неповторимый по вкусовым и целебным качествам башкирский мед, - говорит искусствовед Светлана Игнатенко.

Автор проекта – известный российский художник, почетный член Российской академии художеств, член Творческого союза художников России, кавалер ордена Почета России, магистр искусств Евгения Васильева (EVA). Ее произведения находятся в собраниях Пьера Кардена (Франция), Государственного музея изобразительных искусств Татарстана, музея современного искусства города Гибеллина (Италия), Епархиального музея города Кальтаджироне (Италия), Фонда Ибрагима Кодры (Швейцария), а также в частных коллекциях разных стран мира.

Проект реализуется при поддержке министерства культуры РБ, факультета искусств МГУ имени М.В. Ломоносова, научно-исследовательского музея Академии художеств в Санкт-Петербурге.

Зиля БАДРИЕВА.

Корзинка:

Уфа притягивает творческих людей, уникальные идеи и необычные проекты со всей страны. Яркими событиями за последние полгода стали выставки московских скульпторов Вадима и Станислава Кирилловых «От идеи до воплощения», крымской художницы Ольги Федорюк «Бахчисарайский фонтан» в Государственном музее им. Нестерова, художника Эдуарда Аниконова в выставочном зале отеля «Кроун Плаза», Никаса Сафронова в Национальном музее РБ.