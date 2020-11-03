Через конкурс - в Госсовет

Девятиклассница школы №98 Элина Максютова всегда хотела попасть в «Артек» и осуществила свою мечту, одержав победу во Всероссийском конкурсе «Большая перемена».

О конкурсе девушка узнала во время карантина из выпуска новостей:

- Свободного времени было больше обычного, и я решила принять участие, - рассказывает она. – Вначале прошла тесты на эрудицию и профориентацию, – по ним определяли, какое направление ближе всего участнику. Я не сомневалась, что оно совпадет с моим увлечением изобразительным искусством. Так и оказалось: я выбрала направление «Твори».

На втором заочном этапе Элина писала эссе, в котором рассказала о себе, своих интересах, о том, почему решила принять участие в конкурсе.

- Затем началась командная гонка, - продолжает конкурсантка, - нужно было выполнить задание – нарисовать символ «Большой перемены», в этом мне помогали мои подруги-одноклассницы и учитель технологии и ИЗО Ольга Владимировна Барановская. Необходимо было представить свою идею и показать результат – что мне и удалось.

После этого этапа организаторы составили рейтинг лучших – в полуфинал вышли 6000 ребят со всей страны.

Очные состязания для школьников Приволжского федерального округа проходили в Нижнем Новгороде. Участников разделили на команды по 10 человек, а задание усложнилось: ранее незнакомым друг с другом ребятам надо было придумать и осуществить проект или акцию.

- Мы решили, что современным детям полезно будет расширить свой кругозор, узнав больше об истории страны или, например, почему на гербе их города нарисовано то или иное животное, - говорит Элина, - а также пополнили копилку собственных представлений о многих вещах.

Жюри тем временем внимательно наблюдало за юными конкурсантами, отмечая их личные заслуги в командной работе. На финал в «Артек» отобрали 1200 человек - лучших из лучших.

Борьба за награды становилась все напряженнее, а задания – сложнее.

- Нам было предложено создать город будущего, - рассказывает девятиклассница, - одним из его составляющих было волонтерство. Но чтобы решить задачу, необходимо было увидеть проблемы в настоящем и предложить идеи по их осуществлению. Совместно с командой мы пришли к выводу, что у нас нет системы волонтерской помощи и придумали приложение, где люди могли узнавать о помощи через онлайн-чаты и посмотреть карту с местами, где она требуется.

Таков был путь к победе Элины Максютовой. Он был непрост, требовал сил, знаний, творческого мышления, целеустремленности. Всех этих качеств ей не занимать. Девушка всегда училась только на отлично, при этом семь лет посещая занятия в художественной школе №1 имени А. Кузнецова.

В 98-й, где учится Максютова, внимательно следили за ее участием.

- Мы гордимся, что в нашей школе есть такие люди, на которых нужно равняться. Пусть этот опыт будет для Элины действительно большой переменой и станет взлетной площадкой для новых успехов и побед, - говорят педагоги.

После окончания школы она собирается поступить в вуз на отделение графического дизайна, поэтому планирует потратить полученные в качестве награды 200 тысяч рублей на гаджеты для учебы и занятий с репетиторами.

«Большая перемена» — один из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Ребята попробовали свои силы в таких направлениях, как творчество, экология, медицина, инновации. Авторов самых интересных проектов в области образования привлекут в профильную группу Госсовета России. Среди них может оказаться и ученица школы №98 Элина Максютова.

Светлана ЯНОВА.