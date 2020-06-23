Фонтан с башкирским акцентом

Недавно мы побывали во дворе дома №39 по улице Ульяновых и обратили внимание на старый фонтан. Тогда с сожалением констатировали, что он обветшал и требует обновления.

Но оказывается, на это обратили внимание не только мы, но и директор ОЖХ Орджоникидзевского района Артур Шагаргазин.

- В Черниковке много заброшенных фонтанов. Когда-то они были задуманы главным архитектором города Черниковска Маргаритой Куприяновой, - говорит он. – В непростые 90-е все пришло в упадок. Мой тесть, который родился и жил в детстве в этих дворах, рассказывал, какая раньше там кипела жизнь: пенсионеры играли в домино, взрослые собирались здесь вечерами: пели песни, устраивали танцы. Почти в каждом была голубятня. Вот мы и решили восстановить фонтан и прилегающую территорию за домом 37.

Этому, несомненно, будут рады жители близлежащих домов, тем более, что здесь уже начались благоустроительные работы по программе «Башкирские дворики». Будет положен новый асфальт, появятся места для парковки, будут обустроены тротуар, пешеходные дорожки, установят новые опоры освещения. Появятся современные детские игровые комплексы с резиновым покрытием плюс набор турников. За безопасностью будут следить камеры видеонаблюдения.

- А мы силами УЖХ постараемся облагородить и вдохнуть новую жизнь в этот фонтан, чтобы он не выделялся на фоне обновленного двора, - продолжает Шагаргазин.

Вначале жилищники думали привести в порядок только чашу фонтана, оштукатурить его стенки, но потом поняли, что необходимо подойти к реконструкции креативно – оформить территорию вокруг фонтана в виде башкирской пасеки.

- По периметру фонтана разобьем дорожки, заасфальтируем их, - делится планами Артур Саримович, - посеем газонную траву, высадим елки и сосны. Кроме того поставим современные скамейки, установим фонари. Здесь появятся арт-объекты: инсталляция в виде сот высотой два метра и длиной – пять и фигура медведя. Башкирский мед известен во всем мире, вот и решили на этом сделать акцент.

Фонтан планируется сдать к 15 августа, к этому времени закончится и реконструкция двора.

Светлана ЯНОВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.