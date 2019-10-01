Полумесяц на счастье

В Арт-Квадрате прошла торжественная церемония установки полумесяцев на минареты Хакимовской мечети. Перед тем как символы веры взмыли в небо, каждый желающий мог прикоснуться к ним и загадать желание.

- Возводят божественные храмы те, кто хочет не растерять в повседневной суете веру в высшие идеалы, - отметил председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин, – С того момента, как полумесяцы получают свое место на минаретах, мечеть считается возведенной.

В историческом событии участвовали председатель Совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе Башкортостана Азат Фаттахов и представители исламских образовательных и религиозных организаций России и зарубежья.

Пока рабочие, вознесенные на 18-метровую высоту с помощью крана, привинчивали на купола полумесяцы, шла непрерывная молитва.

Мечеть была построена в 1907-1908 годах на средства уфимского купца Хакимова. В Уфе в тот период это была единственная «именная» мечеть и, выстроенная в центре города, сразу же стала архитектурной достопримечательностью. Здание каменное, с двумя минаретами, поставленными близко друг к другу и связанными общим двухэтажным основанием. Вскоре после строительства на территории силами мецената возводится и двухэтажное кирпичное медресе на 300 учащихся.

После революции здесь сначала разместили курсы тысячников Башнаркомата труда, а в 1948 году распоряжением Совета министров РСФСР - объединение «Башкирэнерго». На свободной от застройки части участка была сооружена трансформаторная подстанция. Здание передали общине верующих лишь в начале 1990-х. На сегодняшний день при активной поддержке ЦДУМ и Российского исламского университета здание восстанавливается, на территории планируется постройка жилого дома, в котором будут проживать сотрудники мечети и располагаться медресе, халяль-кафе и библиотека.

- Мы второй год занимаемся реставрацией дома Хакимовых. По мере изучения истории заинтересовались памятником архитектуры на соседней улице и решили заняться медресе и мечетью, - рассказал директор городского центра «Арт-Квадрат» Рим Бикмаев. - Архитекторы постарались воссоздать прежний облик по фотографиям, поэтому использовали аутентичный кирпич, лишь кое-где дополнив современным. Вокруг появится уютный сквер.



Зиля БАДРИЕВА.

Фото Андрея ВДОВИНА.