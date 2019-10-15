И стал он ближе

Митингом в сквере имени Мустая Карима стартовала юбилейная неделя, посвященная памяти народного поэта, столетие со дня рождения которого мы отметим 20 октября.

Здесь собрались поклонники его творчества, представители общественности, учащиеся школ, колледжей, почетные гости, среди которых немало людей, знавших мудреца, драматурга и поэта близко.

В мероприятии участвовала и его дочь Альфия Каримова. Вспоминая отца, она сказала, что Мустафа Сафич был очень счастливым человеком, так как был любим, писал с вдохновением. У него было и остается много преданных читателей. И сейчас он радовался бы тому, что в его юбилейный год проводят много интересных и ярких событий.

– Мустая Карима давно нет, но сейчас он стал нам даже ближе. Потому что дети, молодежь активнее знакомятся с его творчеством. Кто-то впервые взял в руки такие произведения, как «Радость нашего дома», «Долгое-долгое детство», сборник стихов. Мы видим внимание к нему, читателей, зрителя. Много новых талантов открыли за этот год. Это большое счастье, когда человека нет, а он с нами, – сказала Альфия Мустаевна.

– Он - личность, навсегда оставил добрый след в нашей истории. Наше «солнышко». Еще час тому назад шел дождь, а сейчас хорошая, солнечная погода, будто это он с нами, – отметил в своей речи глава администрации Ленинского района Олег Котов.

Депутат Государственного Собрания – Курултая РБ Галина Ишмухаметова призвала молодое поколение продолжить дело легенды башкирской литературы и обязательно посетить его Родину – село Кляшево.

– Это – особое место. Там уже нет, к сожалению, дома, где родился Мустай Карим, но до сих пор растет орешник, о котором он писал. Тот орешник, который его вдохновлял. И та девичья гора, куда он ходил, напитывался энергией.

Митинг завершился чтением стихов поэта. С произведениями «Птиц выпускаю» и «Еще одна, щедра и благодатна, явилась осень» выступили актрисы Молодежного театра Юлия Ныркова и Зульмара Карабулатова.

Затем акция продолжилась вечером памяти в гимназии №39

Мария НИКОЛАЕВА.

Фото Андрея ВДОВИНА