Пусть смеются малыши и растут здоровыми

Первый детский сад появился в Уфе ровно сто лет назад. Это было небольшое здание, на его территории была прогулочная зона с песочницами и с крытыми верандами. С тех пор детсады стали успешно действовать на территории республики, как и по всей стране.

Педагоги дошкольного образования отметили эту дату. В районе

торжественное мероприятие прошло в детском саду №62. Он распахнул двери для своих гостей – лучших представителей педагогического труда, ветеранов дошкольного образования.

Их поздравил глава администрации района Рустем Рахматуллин, начальник отдела Управления образования администрации города Аниса Баймухаметова, начальник отдела образования управления по гуманитарным вопросам и образованию администрации района Рашида Мустафина.

- Сеть учреждений дошкольного образования в районе представляют 38 муниципальных детсадов, 2 центра. Педагогические коллективы активно занимаются научной и экспериментальной деятельностью. В настоящее время на базе ДОУ функционирует 31 федеральная экспериментальная площадка. Педагоги на протяжении последних лет удерживают лидирующие позиции в профессиональных конкурсах, - отметил Рустем Наилевич.

- Наша профессиональная стезя не легка, а сегодня время предъявляет новые требования, нужно быть более творческими, любознательным и постоянно учиться, - сказала Татьяна Акчурина, отдавшая педагогическому труду 28 лет, - Молодым коллегам хочу посоветовать не ограничиваться только тем «багажом», который получен в вузе. Каждый день должен нести новые знания, воспитатель должен быть интересен ребенку, что возможно только если вы постоянно учитесь.

Многие детские сады района подтверждают эту мысль. Они участвуют в конкурсах, вводят инновации, выигрывают гранты. Все это делают работу воспитателя интересной и перспективной. Как этго к примеру происходит в детском саду №209. Его заведующая Эльвира Лукманова рассказала, чем сегодня живет учреждение, какие новшества внедряются.

- Наш детский сад, недавно отметивший полувековой юбилей, - для детей с нарушениями речи, с ограничениями возможностями здоровья. В январе текущего года мы победили в конкурсном отборе на предоставление из федерального бюджета гранта на развитие консультационного центра для родителей, имеющих детей–инвалидов. Мы уже ведем работу. Даем консультации родителям детей с ОВЗ, которые не посещают детский сад, а они дома занимаются с детьми.

Праздник получился добрым и светлым и креативным. Педагоги посмотрели фильм, который педагоги сняли о себе и своих трудовых буднях, а еще лирическую нотку добавили веселые музыкальные номера, подготовленные воспитателями.

На торжестве наградили лучшие учреждения, руководителей и педагогов наградили медалями и почетными грамотами.

Лилия ЗИМИНА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.