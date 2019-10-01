Сердце отдает детям

Учитель экономики и географии гимназии № 47 имени А.П. Гайдара Ирина Хисматуллина представит республику на федеральном конкурсе «Учитель года России».

Заключительный этап стартовал в Грозном и стал юбилейным 30-м. Наставником Ирины Хисматуллиной является учитель математики лицея № 58, лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года России» - 2015 Рима Ронжина.

- Я уверена, что педагог должен быть открыт миру, - поделилась Ирина Галеевна. - Часто оказываюсь в неожиданных местах! Пришло пригласительное письмо посетить молодежный форум «Селигер» — и мы оказались единственными «школьниками» в смене «Ты — предприниматель». Ирина Хисматуллина из династии учителей. Ее бабушка работала воспитателем в детском доме, другая преподавала математику и физику в селе Маякское Челябинской области.

- Папа, инженер по образованию, читал спецкурсы в Уфимском речном училище, моя сестра — преподаватель немецкого языка в БГУ, - продолжает Ирина Хисматуллина. - Учить мне нравилось всегда. В детстве я рассаживала игрушки, придумывала им имена и фамилии, объясняла то, что знала сама, аккуратно ставила оценки в «журнале». Кроме обучения кукол, танцевала в ансамбле народного танца «Башкирские зори», закончила музыкальную школу, занималась в театральной студии, была в совете дружины, секретарем комсомольского комитета, участвовала во всех школьных мероприятиях. Повзрослев, я даже в фильме «Первая республика» в массовке снималась.

Добавим, что участвовать в престижном профессиональном конкурсе педагогу не впервой: она уже стала абсолютным победителем конкурса «Учитель года Башкортостана-2019», после чего получила возможность попробовать свои силы на федеральном уровне.

Педагог учит не только «буквы разные писать тонким перышком в тетрадь», но и преодолевать трудности на пути к своей мечте. Учитель экономики и географии Ирина Галеевна доказывает на собственном примере, что для достижения заветной цели можно свернуть горы.

Юлия Головина.