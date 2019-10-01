В память о героях-десантниках

У ринга, где проходили жаркие схватки, и в зрительном зале то и дело мелькали голубые береты – в Центре спортивной подготовки прошли чемпионат и Всероссийский турнир по смешанным единоборствам, посвященные памяти разведчиков ВДВ - Героя России Юрия Никитича и кавалера ордена Мужества Виктора Вязового.

В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов, состоящих в Федерации смешанных единоборств «ОСЕ», из Курска, Калуги, Липецка, Воронежа, Тамбова, Пензы, Тольятти, Тюмени, Иваново. Башкортостан представляли команды Уфы, Туймазов, Стерлитамака и других муниципалитетов. Чемпионат по «ОСЕ» проводится среди мужчин 18 лет и старше, а Всероссийский турнир - среди юношей 12-13, 14-15, 16-17 лет.

- Для никого не секрет, что спортивный век не так уж и долог, а нам нужна достойная смена. Именно на таких состязаниях выявляются сильные ребята, на которых будут равняться остальные, - сказал легендарный боксер-профессионал Денис Лебедев. - Спасибо организаторам за поддержку десантного братства.

До начала финальных боев состоялась торжественная церемония, в которой приняли участие почетные гости мероприятия: мастер смешанных единоборств Сергей Харитонов, депутат Государственной Думы РФ Рима Баталова, заместитель министра молодежной политики и спорта РБ Павел Муслимов, заместитель главы администрации Уфы Аскат Хайруллин, президент общероссийской организации смешанных единоборств «ОСЕ» Сергей Евдокимов, народный артист РБ и Татарстана Айдар Галимов.

Ветеранами Воздушно-десантных войск был представлен эскизный проект арт-объекта, посвященного подвигу и мужеству нескольких поколений ВДВ. Монумент планируют воздвигнуть в Уфе в следующем году к 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск России.

- Инициатива создания арт-объекта принадлежит моим друзьям из ВДВ, - сказал скульптор Артем Зеленин. – Также они подсказали, как элементы нужно включить в композицию.

В боях на вылет юноши до 18 лет показали свои навыки на двух коврах. В центре спортивно-демонстрационного комплекса расположилась одна из самых брутальных, внушительных площадок для боев – клетка, в которой состязаются уже от 18 лет. В ней проходят самые зрелищные бои, ведь в октагоне выясняют кто сильнее более взрослые парни. Все поединки оценивают 15 судей. Они наблюдают за соревнованиями с разных позиций вокруг зоны борьбы, оценивают технику смешанных единоборств по ударам, результатам борьбы, контроля над кольцом, боевой областью, результаты нападения, защиты. На месте соревнований организовано дежурство медперсонала, так как в некоторых поединках бывают нокдауны и нокауты. Медицинские работники следят за здоровьем бойцов.

- Здесь собрались выпускники разных лет, достигшие серьезных уровней и в спорте, и в военной службе, и в политической деятельности, - отметил Сергей Харитонов. – Я убедился, что в Уфе работа по патриотическому воспитанию ведется на высоком уровне, побывав на юбилее кадетского корпуса и пообщавшись с десантниками.

Зиля БАДРИЕВА.

Фото Андрея ВДОВИНА.