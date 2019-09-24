Деревня из детских снов

В Концертном зале «Башкортостан» состоялась долгожданная премьера фильма «Сестренка», снятого по трогательной повести Мустая Карима «Радость нашего дома».

Картину представили режиссёр Александр Галибин, продюсер Дмитрий Фикс, учредитель Фонда имени Мустая Карима, внук поэта Тимербулат Каримов. Показ посетили глава республики Радий Хабиров с супругой, руководитель администрации главы РБ Александр Сидякин, мэр Уфы Ульфат Мустафин.

- Я очень волновался, когда фильм готовился. Впервые оказавшись на съемочной площадке, еще не зная, какой она будет, увидел башкирскую деревню на Инзере, и она была из моих снов. А потом чудеса случались много-много раз, фильм оказался плодом большой любви большого количества людей. Любви к Мустаю и к Башкортостану, - поделился Тимербулат Каримов перед премьерой. А потом со сцены сказал:

- Очень благодарен автору сценария - Айдару Акманову, без него не было бы такого результата. Безусловно, мы не справились бы без Ильгиза Мустафовича Каримова, моего дяди, которого, к сожалению, не стало в этом году. И это его последняя крупная литературная работа. В год 100-летия Мустай возвращается домой через голоса и глаза детей.

Съемки проходили в селе Новохасаново Белорецкого района. Специально для проекта на берегу Инзера под руководством художника-постановщика Вячеслава Виданова декораторы отстроили точные копии домов 1940-х годов.

- Огромное спасибо всем тем, кто нам помогал. А помогала нам вся Башкирия, потому что здесь нет такого человека, который не знает, кто такой Мустай Карим. Во все то, что вы увидите на экране, вложено очень много сердца. И я горжусь тем, что стою на этой сцене, для меня огромная честь. Благодарен нашей группе, которая порой делала невозможное, башкирским актерам из национальных театров, всем детям, которые принимали участие в картине. Они мужественно терпели мороз, холод, дождь и грязь. Хочется еще многое сказать, но пусть за меня скажет картина, - подытожил Александр Галибин.

Во время съемок пристальное внимание уделялось воспроизведению башкирского языка. При этом картина не переозвучивалась. Все, что зритель услышит с экрана - чистовая запись.

Особенно трогательно на представлении фильма выступили семилетний Арслан Крымчурин (Ямиль) и 10-летняя Марта Тимофеева (Оксана). И если для Арслана это дебют, то на счету Марты уже более 40 работ в кино и сериалах. В день премьеры она со сцены пронзительно прочитала стихотворение Мустая Карима «Русская девочка», а Арслан – «О березовом листе» на башкирском языке.

Глава Башкортостана Радий Хабиров:

- Всем рекомендую сходить, свою душу почистить. Берите детей, жен, рядом посидят, поплачут. Надо сделать так, чтобы этот фильм посмотрели наши школьники. Это наша республика, это как раз про нас. Столь много и столь красиво о нашей республике фильмов давно не снимали, с такой любовью к нашей истории и людям, что должны посмотреть все.

Заместитель председателя Госсобрания - Курултая РБ Эльвира Аиткулова:

- В наш суетный клиповый мир вошла картина Сестренка. Неспешно, в ритме хороших советских фильмов: обстоятельно, искренне, чувственно. Гамма эмоций: от слез до смеха с первой минуты. Аутентичный интерьер, лепешки, запах которых кажется чувствуешь через экран, мир детства, отсылающий к собственным воспоминаниям- все настоящее. Спасибо команде, что подарили миру новое прочтение великого Мустая Карима. Не устаю восхищаться, как бережно работает семья поэта с его наследием!

Главный режиссер Русского драматического театра Михаил Рабинович:

- Нахожусь под большим впечатлением, все очень правильно сделано! Автор – Мустай Карим – великий человек, поднял такие темы, которые и сегодня звучат остро. «Радость нашего дома» - добрая, сильная вещь. Наши современные дети должны видеть, какой должна быть дружба, сколько люди пережили в войну. Фильм «Сестренка» просто прописан нашему обществу, как лекарство – больному.

Режиссер Айнур Аскаров:

- Получил огромное удовольствие от просмотра, поздравляю создателей – прекрасные дети, режиссерская и операторская работа. Каждое мгновение сидел и переживал за героев. Предстоит премьера «Таганка», и я немного волнуюсь. Но фильмы абсолютно разные, каждый, безусловно, найдет своего зрителя.

Руководитель аппарата Общественной палаты РБ Шамиль Валеев:

- История, знакомая с детства каждому из нас, но я не был готов, что нахлынет столько эмоций. И с каждым поворотом сюжета погружался в такой искренний, неспешный, добрый мир Мустая. Однозначно могу сказать, что фильм достучался и для взрослого зрителя, причем в самое сердце. Важно, что он «медленный», вдумчивый, есть время для осмысления.

Альфия Ибрагимова.

Фото Риты Ишниязовой.

Корзинка:

Картина вышла в прокат 19 сентября, будет до 19 октября. 20 октября ее покажут на одном из федеральных каналов.