Скрипичный ключ для стройки

посетил строящийся социальный объект, посвященный 100-летию образования Башкортостана.- Хочу отметить, что строительные работы здесь на данный момент не ведутся. На республиканском уровне решаем вопрос, чтобы рабочие снова приступили к своим обязанностям, - отметил Олег Александрович. - Также на месте со специалистами обсудили дальнейшее благоустройство прилегающей территории музыкальной школы. Будем разрабатывать эскизный проект парковой зоны.с конца лета не умолкает шум различных машин, забивающих столбы, привозящих бетон, щебень и поднимающих строительные материалы.Напомним, в конце августа прошлого года здесь состоялась торжественная закладка камня и капсулы в основание нового здания детской музыкальной школы. По проекту она расположится в трехэтажном учебном заведении общей площадью более 1500 м, где в одну смену смогут обучаться 150 детей. В школе будут обустроены 17 кабинетов для индивидуальных и групповых занятий и современный концертный зал.- Старое здание школы очень ветхое, нам нужно новое, которое будет отвечать всем требованиям безопасности и комфорта, - говорит мама десятилетней Алины Ольга Паршутина.Учреждение, открытое в Затоне в 1966 году и насчитывающее тогда всего 75 учеников и два отделения – фортепианное и народное, располагалось в деревянном здании на улице Пожарского. Оно было построено в 1926 году и тогда принадлежало Башкирскому речному пароходству, выделившему школе одно крыло, где на протяжении многих лет учились ребята со всего района. В здание бывшей химчистки по адресу: Ахметова, 300 музыканты перебрались три года назад, так как старое деревянное строение было признано пожароопасным. Однако оно площадью чуть больше 500 кв. м и не вмещает всех желающих учиться музыке.В декабре того же года музыкальная школа прошла процедуру лицензирования образовательной деятельности и по решению Экспертного совета по бюджетным инвестициям РБ вошла в перечень объектов, вводимых в действие в рамках проекта «Сто объектов к 100-летию Башкортостана». Летом текущего года тендер на строительство нового здания школы выиграл Трест «Башгражданстрой».– У нас работают три хора, оркестр народных инструментов, развивается класс скрипки. Мы - единственная музыкальная школа в Затоне, где работают три заслуженных работника культуры РБ, один заслуженный артист РБ, четыре преподавателя имеют высшую категорию, - рассказываетНа сегодняшний день в музыкальной школе проходят обучение 295 учащихся по 16 образовательным программам. Здесь открыты классы курая, думбыры, трубы, электронной музыки, эстрадного вокала, созданы ансамбли, оркестры русских и башкирских народных инструментов, хор старших и младших классов. В 2013 году школа стала одним из победителей конкурса «100 лучших школ России».Зиля БАДРИЕВА.