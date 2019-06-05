Сильнейшие в игре мудрейших

В модульной библиотеке № 13 при поддержке администрации района прошла встреча любителей игры в шашки.
Среди игроков были как завсегдатаи библиотеки, так и учащиеся демских школ разных возрастов. Например, самому юному участнику игры Алану Каримову всего 6 лет.
– Мы часто ходим в библиотеку, потому что сын перед сном любит читать книги. Предпочтение отдает национальным волшебным сказкам – башкирским, татарским, русским, где много героев и нет границ фантазии. Когда предложили поучаствовать в турнире, с радостью согласились, потому что игра в шашки – одно из любимых занятий сына, – говорит его отец Рамиль Каримов.
Организовали и провели встречу член исполкома Федерации шашек РБ, участница V Спартакиады пенсионеров в Новосибирске в 2018 году Минигуль Масагутова и победитель районного турнира по русским шашкам Виктор Никитин.
Минигуль Фарвазовна как опытный игрок разъяснила участникам правила игры и представила их друг другу.
– Игра не так проста, как может показаться на первый взгляд. Мирное шашечное состязание – соревнование в самообладании, логике, а также в умении просчитывать развитие событий. Но, соревнуясь, не стоит забывать о взаимоуважении и справедливости, – посоветовала она участникам и дала старт игре.
А Виктор Иванович зорким взглядом следил, чтобы ребятам не захотелось «схитрить».
С первых же минут игра пошла интенсивная. Долго участники соревнований ломали головы над партиями, пытаясь «срубить» пешку или выйти в заветные дамки. В результате даже самый младший участник достойно провел игру со своим соперником. А ученику 9 «А» класса 123-й школы Станиславу Кошкареву равных не было, и он заслуженно получил свою награду.
После того как были определены победители и они получили свои заслуженные призы, дружная команда юных шашистов сфотографировались на память и договорились не тянуть со следующей встречей.
Алина Гарипова.