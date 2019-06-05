Сильнейшие в игре мудрейших

Среди игроков были как завсегдатаи библиотеки, так и учащиеся демских школ разных возрастов. Например, самому юному участнику игры Алану Каримову всего 6 лет.– Мы часто ходим в библиотеку, потому что сын перед сном любит читать книги. Предпочтение отдает национальным волшебным сказкам – башкирским, татарским, русским, где много героев и нет границ фантазии. Когда предложили поучаствовать в турнире, с радостью согласились, потому что игра в шашки – одно из любимых занятий сына, – говорит его отец Рамиль Каримов.Организовали и провели встречу член исполкома Федерации шашек РБ, участница V Спартакиады пенсионеров в Новосибирске в 2018 году Минигуль Масагутова и победитель районного турнира по русским шашкам Виктор Никитин.Минигуль Фарвазовна как опытный игрок разъяснила участникам правила игры и представила их друг другу.– Игра не так проста, как может показаться на первый взгляд. Мирное шашечное состязание – соревнование в самообладании, логике, а также в умении просчитывать развитие событий. Но, соревнуясь, не стоит забывать о взаимоуважении и справедливости, – посоветовала она участникам и дала старт игре.А Виктор Иванович зорким взглядом следил, чтобы ребятам не захотелось «схитрить».С первых же минут игра пошла интенсивная. Долго участники соревнований ломали головы над партиями, пытаясь «срубить» пешку или выйти в заветные дамки. В результате даже самый младший участник достойно провел игру со своим соперником. А ученику 9 «А» класса 123-й школы Станиславу Кошкареву равных не было, и он заслуженно получил свою награду.После того как были определены победители и они получили свои заслуженные призы, дружная команда юных шашистов сфотографировались на память и договорились не тянуть со следующей встречей.Алина Гарипова.