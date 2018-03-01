Молочных дел мастер

На часах – девять утра. Залы одного из супермаркетов еще почти пусты. Также, как и его прилавки. И лишь только стойка «Уфаморголзавода» уже блестит бело-голубыми пакетами. Оно и понятно: машина с предприятия только что закончила выгрузку. Примерно так же обстоят дела в десятках других точек по городу. А в районы республики свежее молоко будет доставлено чуть позже.
Молоко, масло, кефир, ряженка, катык, творог, йогурт - линейка продуктов достаточно широкая. Сам по себе этот факт ломает стереотип о неконкурентоспособности местного производителя перед лицом федеральных компаний. О том, чем сегодня живет завод, рассказал генеральный директор Ильдар Файзуллин.
- Касательно готовой продукции скажу, что ежедневно ее поставляем до 90-100 тонн. Это - магазины в столице и республике, а также Челябинской, Самарской и Оренбургской областях. Мы работаем в радиусе до 500 километров от Уфы.
- Такова финальная стадия, а с чего все начинается?
- С приемки сырья и проверки его качества. Оно должно соответствовать нормам ГОСТа. Критериев несколько. Органолептический показатель, содержание жира, белка. Важна кислотность и отсутствие в составе антибиотиков. Также смотрим и документы, в том числе ветеринарное удостоверение.
Поставщики местные: Уфимский, Чекмагушевский, Давлекановский, Бирский, Благовещенский, Альшеевский, Нуримановский районы. Молоко механически фильтруется, затем охлаждается. Потом наступает этап деаэрации, или удаления лишнего воздуха. Нужно еще нормализовать состав по жиру, придать ему однородную консистенцию, уже затем направлять на пастеризацию или стерилизацию. Топленое молоко и ряженка – соответственно, топятся. «Кисломолочку» перед заквашиванием надо охладить, а еще некоторое время она дозревает.
- Как производится творог?
- Перечислю основные этапы. Подготовленная смесь заквашивается на 10-12 часов, потом отваривается, остывает. Далее она попадает под пресс, остывает до нужной температуры и уходит на фасовку.
- Насколько процессы сложны технически?
- Все, что делается на заводе, автоматизировано. Роботы перерабатывают продукт и делают все вплоть до фасовки, человеческие руки задействованы лишь в укладке и погрузке. Оборудование на 90 процентов российское, но есть и из Польши, Швейцарии, Германии, от производителей с мировым именем.
- Приходится ли работать «на склад»?
- Не с нашими сроками хранения от трех до четырнадцати суток. Да и покупатель сейчас принципиальный. Зачем ему брать вчерашнее молоко, если на соседней полке есть хоть и не уфимское, но свежее? С магазинами работаем по заявкам: получаем их за два дня и строго планируем выпуск продукции.
- Каковы конкуренция и факторы риска?
- Только в регионе в отрасли заняты более 80 предприятий. Среди наших преимуществ можно назвать гибкую финансовую политику условия доставки. Другое дело, что мы очень сильно зависимы от политик правительства страны по отношению к бывшим союзным республикам. К сожалению, «братья» не всегда чисты на руку. Те же белорусы, попав на российский рынок, просто занижают цены, из-за чего страдает местный бизнес. Как это возможно? Например, из-за дешевого фальсификата. Когда сырные продукты с пальмовым маслом и другими добавками продаются как стопроцентный сыр. И так далее. По большому счету, сейчас мы ждем от власти принятия соответствующих мер.
- С какими местными брендами вы сотрудничаете?
- «Продукт Башкортостана», «Выбирай свое, покупай родное». Они разработаны уже нак местном уровне и очень помогают.
Иван БЕГМА.
Корзинка
Интересен и процесс ценообразования. Так, средняя цена на полке должна соответствовать аналогичному показателю конкурентов по каждому виду продукции с учетом упаковки, жирности и литража.