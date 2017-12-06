Доступная среда

Республиканская специальная библиотека для слепых - одна из самых известных и давно действующих, с 1935 года она целенаправленно обслуживает инвалидов по зрению. Сейчас это более 5 тысяч читателей разного возраста - и взрослые, и дети, действуют три филиала и 50 пунктов выдачи по всей республике. А сюда, на ул. Кирова, 47 приходят не только за книгами, библиотека стала центром интересного познавательного досуга, здесь часто проходят встречи с писателями, проводятся различные конкурсы, выставляются картины профессиональных художников и работы самих читателей. Сегодня мы беседуем с ее- В большинстве это - инвалиды по зрению, также мы обслуживаем и членов их семей, тех, кто им помогает в быту. С 2000 года являемся методическим центром по обcлуживанию всех инвалидов, и к нам обращаются и колясочники, и инвалиды по общему заболеванию. С 2015 года пользователями нашей библиотеки стали люди с одновременным поражением слуха и зрения. Помогает нам в этой деятельности московский Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение».- За 15 лет, что я здесь работаю, не могу привыкнуть к этому, но отрадно, что библиотека может им помочь. Они приходят к нам, общаются, могут познать мир только через ощущения, и мы рисуем и пишем им на их ладошках.- Мы в пятерке лучших российских специализированных библиотек по материально-технической базе, инновациям, информационным технологиям. Вдохновляет нас быть такими неуспокоенными наш читатель - любознательный, хорошо информированный обо всех новшествах. Поэтому стараемся предоставить как можно больше возможностей для расширения кругозора и обучения. Отмечаем праздники, даты, проводим совместные чаепития, работают кружки, читатели занимаются лепкой, гимнастикой. Также регулярно ходим в музеи – Национальный, Художественный имени Нестерова, Боевой славы, выезжаем на экскурсии по Башкортостану, недавно были в Красноусольске, на Шиханах.Есть своя фильмотека, где есть картины, снятые по художественным произведениям, а также документальные и краеведческие, есть зал для просмотра. Несколько лет назад мы выиграли грант президента РФ по тифлокомментированию. Действие, происходящее на экране, библиотекарь подробно рассказывает. Благодаря гранту теперь есть специальное оборудование, которое делает процесс еще более качественным.- Он составляет более 260 тысяч изданий – в основном, напечатанные шрифтом Брайля, в том числе на башкирском языке, а также плоскопечатные книги с крупным шрифтом для слабовидящих читателей, много аудиокниг на кассетах и записанных на различных электронных носителях, флеш-картах. В тифлоиздательском отделе библиотеки на специальном оборудовании печатаем книги шрифтом Брайля, создаем рельефнографические фолианты. В таких можно, к примеру, «увидеть», вернее, ощутить пальцами шелковистость травы, мягкость шерсти…Для самых маленьких наших читателей создаем тактильные книги, их очень любят читать дети, да и делать их - тоже весьма увлекательное творческое занятие.- У нас целый день идет поток читателей, и каждому нужно уделить внимание. Да и не может быть иначе, это наши друзья, им должно быть здесь комфортно. Также мы обслуживаем читателей на дому, привозим книги или кассеты, или флеш-карты по адресу тем, кто сам прийти не может.Мы стараемся сделать все зависящее от нас, чтобы человек с ограниченными возможностями зрения не остался в замкнутом пространстве. Поэтому активно пропагандируем свою деятельность через средства массовой информации, через Интернет, социальные сети, создан сайт на двух языках – русском и башкирском, на нем озвучена вся необходимая информация, есть также версия для слабовидящих.- Да, мы с ними дружим, и они – наши частые гости. Недавно прошла встреча с Тансулпан Гариповой, у которой вышла книга «Буренушка».-Да, и самый искренний, но добавлю, что мы и сами подогреваем его.- Необходимо больше привлекать молодежь. Прежде всего, хотим заинтересовать их информационными технологиями. Также есть идея развивать музейное дело.С Союзом дизайнеров выиграли грант на издание рельефнографических пособий. Будем продвигать эту дело совместно со студентами БГПУ им. М. Акмуллы. Проведем семинар, практическую конференцию. Сотрудничаем с Союзом художников РБ, выставки картин идут у нас ежеквартально, и они играют не только эстетическую, но и реабилитационную роль. Планируем выставки работ наших читателей среди них немало талантов.- На сайте библиотеки работает автоинформатор, с 18.00 вечера до 9.00 утра по телефону 272-70-14 можно узнать все наши новости.Беседовала Лилия ЗИМИНА.